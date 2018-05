Pamtiće se ova šampionska sezona Crvene zvezde po golgeterskom piru Aleksandra Pešića, nepredvidivosti Nemanje Radonjića, liderskim sposobnostima Vujadina Savića, ali je jedan momak predstavljao personifikaciju sistema Vladana Milojevića.

Uvek uporan, uvek konstantan, nikad malodušan i nikada umoran. Desni bek crveno-belih Filip Stojković stigao je gotovo do nestvarnih brojki i postao jedan od najvažnijih vojnika stručnjaka koga odlično poznaje iz doba kada je nosio dres Čukaričkog.

Popularni Žule je ove sezone odigrao neverovatnih 47 takmičarskih mečeva i na terenu proveo 3.925 minuta. Zadužio je zvanje standardnog desnog beka još u prvom meču protiv Florijane 28. juna prošle godine. I izostajao je samo kad je morao.

„Znao sam da sam odigrao blizu 50 utakmica. Kada sam već došao do ovih brojki bilo bi dobro da stignem i do tog jubileja. I da, ako je moguće, odigram bar 4.000 minuta ova sezone. Stvarno lepe brojke. Izgleda da mi se vratilo za predan rad. Kad se samo setim kad je bio onaj dvomeč protiv Florijane. Kao da su prošle dve godine od tada. Ali isplatilo se“, poručuje za MOZZART Sport Filip Stojković.

Zanimljivo, u prethodne dve sezone reprezentativac Crne Gore je odigrao ukupno 50 mečeva. U prošloj takmičarskoj godini samo 11 puta je oblačio dres Minhena 1860. Imao je iza sebe turobnu inostranu epizodu, a ispred velika očekivanja šefa stručnog štaba, uprave i navijača matičnog kluba.

„Iskreno, došao sam u Crvenu zvezdu sa viškom kilograma. Ni samopouzdanje mi nije bilo na optimalnom nivou. Imao sam sreću da je tu bio trener Milojević koji me odlično poznaje iz Čukaričkog. Polako sam se spremio, radio naporno... Sve je išlo odlično. Nisam ja od onih igrača koji osećaju umor. Prosto, volim da igram fudbal. Povrede su me zaobilazile. Imao sam samo onaj peh u Šapcu“.

Samo pet mečeva u ovoj sezoni propustio je Zvezdin desni bek. Posle osvojene titule logično je da su mu misli već na odmoru, ali...

„Ma, za mene nema odmora. Čim se završi sezona, čekaju me obaveze u reprezentaciji Crne Gore. Tako da mi uopšte nisu u mislima egzotične destinacije. Brzo će i taj početak priprema za evro kvalifikacije. Biće sigurno tu“.

U prevodu to znači da Stojković vidi sebe kao člana Crvene zvezde u narednoj sezoni. Sporting je već počeo da se raspituje.

„Da, to sam pročitao. Niko me nije obavestio iz kluba, a i da jeste... Voleo bih da ostanemo svi kao grupa do kraja kvalifikacija, minimum. Da pokušamo još jednom da uvedemo klub u evropska takmičenja. Imam ugovor još godinu dana, tako da ne treba da žurimo“.

Posle proslave titule u Kruševcu crveno-beli su dobili dva slobodna dana.

„Imamo motiva da pobedimo sve do kraja. Polako hvatamo ritam posle slavlje. Na treningu u sresu se videlo da nismo baš svoji. Bilo je onako... Hahahahahaha. Već danas je to mnogo bolje izgledalo. Kao što sam rekao - hvatamo ritam“, dodao je Stojković.

