Fudbalski plamen koji je cele sezone tinjao u Napulju, a poslednjih nedelja se razbuktio je ugašen kada je Juventus preokrenuo protiv Inetra, a dan kasnije demoralisani Napoli poražen u Firenci.

Napolitanci su izgubili još jednu bitku sa vladarom italijanskog fudbala. Možda i poslednju za ovu generaciju. Ali gazda Aurelio de Laurentis se ne predaje. Filmski magnat je sada otvorio dušu o mnogim stvarima u italijanskom i evropskom fudbalu.

„Imamo problema sa sudijama u smislu njihovog posebnog odnosa prema Juventusu koji je u vlasništvu najmoćnije familije u Italiji. Trebalo je da budu žešće kažnjeni posle Kalčopolija, ali se ništa nije desilo. Kako očekivati da se sudije suprostave porodici Anjeli? Protiv FIAT-a? Protiv centra moći? Pre nego što to sudija uradi, mora da razmisli 20.000 puta“, odapeo je De Laurentis strele na račun najmoćnije porodice Italije koja decenijama gazduje Juventusom.

Smatra da sudije u Italiji nisu nezavisne...

„Mi u Italiji imamo Pjerluiđija Kolinu koji radi protiv nas. Prirodno je da sudije uvek brane jedan drugog i da se taj klan drži zajedno. Oni ne bi trebalo da budu deso FS Italije. Treba da ih unajmljujemo kao slobodne agente i potom ih suspendujemo ako naprave tri greške. Klubovi su ti koji finansiraju fudbal i zato sudije treba da budu van FS Italije. Ne želim da mračim, ali ogičedno je da se nešto čudno dešava“.

De Laurentis je odgovorio i da li se oseća prevarenim posle utakmice Inter- Juventus?

„Znamo kako se igraju ove igre i ne želim da otkrivam oružje. Trudiću se da se neka pravila promene. Sudijama treba oduzeti pravo da oni biraju kada će koristiti VAR. Svaki trener treba da makar dva puta pravo na VAR tokom meča. Sigurno bi i mi imali neki bod više ove sezone da se VAR koristio marljivije. Nedostaje nam nekoliko penala zbog kojih bi tabela sada drugalije izgledala. U našu korist. Oteraćemo ljude od ovog sporta ako nastavimo da rušimo kredibilitet takmičenja“.

On kritikuje i stanje u evropskom fudbalu.

„Vidimo da problem lošeg suđenja imamo širom Evrope. Kako je moguće da se ne vide ona igranja rukom u Ligi šampiona? Bajern nije trebalo da bude eliminisan od Reala. Šta ćemo sa Romom? Ukradena su im dva penala protiv Liverpula. Zaslužili su makar da igraju produžetke. I nije samo pitanje sudija. UEFA i FIFA treba da zavise od udruženja klubova jer su klubovi ti koji plaćaju 6.000 fudbalera i stavljaju im ih na raspolaganje. Kredibilitet celog ovog sporta je sada na kocki“.

Italijan ima zanimljivu teoriju...

„Ono što se desilo u Ligi šampiona je razočaranje. Ali iza fudbala postoje i jaki ekonomski interesi, sponzori i moćne TV kuće. Šta mislite da više odgovara: finale Roma - Bajern ili duel klubovi iz Španije i Engleske? To su dve najmoćnije zemlje po prihodima od fudbala i imaju najveći rejting. Kada UEFA naredne sezone bude tražila sponzore, lakše će ih naći kada im pokaže brojke sa ovog finala nego da su igrali Roma i Bajern“.

De Laurentis je priznao i da postoji realna mogućnost da trener Maurucio Sari napusti klub, ali i da je spreman na to jer je već razgovarao sa nekim kandidatima za klupu.

„Već sam razgovarao sa Sarijem oko ugovora i zamolio me je da sačekam. Ako odluči da ostane, biće srećan. U suprotnom, naplatićemo njegov dolazak kroz klauzulu. Razgledamo tržište trenera još od oktobra. Kako u Italiji, tako i van zemlje. Video sam se sa ljudima u Portugaliji, Španiji, Nemačkoj, Rusiji, Franvcuskoj... Čak i sa nekima u Italiji. Ako želimo da nastavimo sa istim sistemom igre, onda bi Marko Đampaolo bio najbolji čovek za to. On, Simone Inzagi i Marko Semplići su interesantne opcije. Moramo da napravimo pravi izbor. Ne plašimo se da krenemo napred, sa ili bez Sarija“.

Od juče se pominje mogućnost trampe sa Čelsijem i da Sari i Konte zamene mesta.

„Antonio Konte bi bio savršen komandant koji bi se postarao da se pravila poštuju“.

Postoji mogućnost da Napoli napuste i neki od najboljih fudbalera popit Mertensa, Kulibalija, Žoržinja...

„Ako se to dogodi, spremni smo da potpišemo zamene kao što smo radili u prošlosti. U pregovorima smo sa napadačem koji je dao preko 20 golova u inostranoj ligi“.

Klub je već ostao bez golmana Pepea Reina koji nije imao lepe reči za De Laurentisa na rastanku.

„Što se golmana tiče, želimo Lenoa iz Leverkuena ili Rui Patrisija iz Sportinga“.

(FOTO: Action images)