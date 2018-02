Još jedna luda priča zimskog prelaznog roka - doveli prevaranta koji je budžio statistiku na Vikipediji

Gotovo je neverovatno u koju je zamku upao litvanski klub Panevezis. Doduše, radi se o timu iz druge lige države u kojoj je fudbal daleko od statusa najpopularnijeg sporta, ali svejedno bizarno je to što im se dogodilo.

Naime, oni su u klub doveli francuskog napadača Barklija Migel-Pansa i predstavili kao veliko pojačanje, odnosno igrača koji je igrao i davao golove u engleskoj i francuskoj drugoj ligi. Naveli su kako je karijeru počeo u Engleskoj, u Kvins Park Rendžersu, i na 36 utakmica za taj klub postigao 45 golova u Čempionšipu?! Osim toga, citirano je i kako je lani u francuskoj Ligi 2 postigao šest golova u 21 nastupu za Orlean.

Ubrzo se, međutim, ispostavilo da je sve to jedna velika izmišljotina.

Svi ti podaci o Migel-Pansu pišu na njegovoj stranici na Vikipediji i očigledno su u Panevezisu smatrali kako je to i više nego dovoljno za angažovanje "velikog pojačanja". Na njihovu sreću, navijači i novinari ubrzo su otkrili kako je sve to prevara. Migel-Pansa jeste karijeru počeo u Engleskoj, ali u niželigašu Vokingu, a nakon nekoliko godina potucanja po francuskim niželigašima,jesenas je zaista bio u Orleanu - no u drugom timu.. Nakon toga je otišao u švedsku treću ligu, u Sirijansku, ali ni tu se nije nametnuo pa je odlučio da pokuša da prevari Litvance. I uspelo mu je, barem na kratko...

(Foto: fk-panevezys.lt)