Kačar bi da menja klub na leto

Gojko Kačar ne veruje da će produžiti ugovor s Augzburgom na leto. Čak je i ove zime bio blizu prelaska u neki drugi klub, piše Augsburger-allgemeine.de.

Kaže Kačar da će na leto sve biti moguće, ali da je bliži promeni kluba.

"Moj ugovor ističe na leto. Fudbaler sam, volim moj posao i želim da nastavim da igram još nekoliko godina. Ipak, ne verujem da ću produžiti ugovor, zato što želim da budem na terenu i da igram", rekao je Kačar.

On generalno nije zadovoljan minutažom.

"Ova sezona nije zadovoljavajuća za mene lično. Naravno da sam očekivao da igram malo više. Ali tim igra dobro, to funkcioniše i to morate da prihvatite", kazao je Kačar.

Kačar je bio na korak od promene kluba i ove zime.

"Bio sam blizu promene kluba, ali sam odabrao Augzburg. Imao sam osećaj u stomaku. Razmišljao sam dugo o tome. Ali sam odlučio da probam još šest meseci pa da onda ponovo razmotrim situaciju", rekao je Kačar.

On bi na leto bio slobodan igrač.

