Pjana nema dilemu: Pešić pre Boaćija, CSKA nije bolji, Zvezda će i u Moskvi imati više navijača

„Hej, Pjano, skoči daj gol glavom“. Jedan od onih slogana koji izmamljuju osmeh na lice navijača Crvene zvezde. Slogan koji podseća na golove i ubitačnu navalu Crvene zvezde. Podseća na Mihajla Pjanovića u crveno-belom dresu.

Legendarni golgeter Crvene zvezde se posle 80 prvenstvenih golova u najtrofejnijem srpskom klubu otisnuo u Rusiju, zaigrao za Spartak iz Moskve, gde je tokom tri provedene sezone osetio šta znači rivalstvo između najvećih ruskih klubova. Boljeg sagovornika pred današnji okršaj između srpskog vicešampiona i CSKA iz Moskve teško da smo mogli da nađemo.

Ono što nas je interesovalo jeste postoje li velike mane u ovom timu Viktora Gončarenka?

„Postoje, kako da ne. CSKA nema mnogo bolji tim od Crvene zvezde. Finansijski jesu daleko skuplji, ali ne mislim da su kvalitetniji. Šanse su 50:50. Zvezda nema šta da izgubi, ali može mnogo toga da dobije. Ne treba biti pesimista, već naprotiv, mislim da Crvena zvezda može da se nosi sa ovim protivnikom“, započeo je Pjanović razgovor za MOZZART Sport.

Među srpskim ljubiteljima fudbala često se postavlja pitanje koji klub je veći Spartak ili CSKA, ali Mihajlo Pjanović u startu razrešava svaku dilemu.

„Spartak je najveći klub u Rusiji, daleko ispred svih, ima ubedljivo najviše navijača, tako da ne postoji nikakva dilema. Ne očekujem da će domaćin u Moskvi imati mnogo više publike, mislim to i zbog odnosa između pristalica Crvene zvezde i Spartaka, ali pre svega zbog činjenice što CSKA nema neku preveliku podršku, za razliku od Spartaka. Nisam dugo bio tamo, ali planiram uskoro da putujem sa prijateljima“.

Prošlo je više od deset godina kako je Mihajlo Pjanović igrao u Rusiji, a dres CSKA su i tada nosili braća Berezucki, Sergej Ignaševič i Igor Akinfejev. Malo je reći da se radi o klupskim legendama.

„Tako je, oni su igrali tamo i kada sam ja igrao. Iskusni su, dugo godina igraju zajedno, poseduju veliki kvalitet. Tu su godine iskustva i igranja zajedno, ali mislim da Zvezdini napadači mogu da ih nadmudre“.

Pjanović dobro znaš kako se Markana diže na noge, ali to znaju i sadašnji igrači Vladana Milojevića. Čini se da je prošlo dosta vremena od kada napadači Zvezde nisu bili ovoliko efikasni. Tu su Boaći, Pešić i mladi Dejan Joveljić. Svako od njih je jesenas bio izuzetno efikasan, a ofanzivu je pojačao i Ben.

„Igraju dosta dobro, tu nema dileme. Pešić mi se najviše sviđa. O Benu ne mogu da pričam jer ga nisam gledao. Po mom mišljenju, Pešić je Zvezdin najbolji napadač. Ali puno toga zavisi od kompletne ekipe. Kako bude Milojević odlučio, sigurno neće pogrešiti. Ne treba srljati, ali Zvezda uvek mora uvek da igra sa klasičnim napadačem, mora da ide da na pobedu po svaku cenu. Jer kada god smo kalkulisali, to nam se obilo o glavu. Moramo da napadnemo kako ne bismo sutra žalili što to nismo učinili“.

Nakon značajnog iskustva nakupljenog u ruskom fudbalu Pjanović bi savetima sigurno mogao da pomogne Vladanu Milojeviću i njegovom stručnom štabu, ali nema nameru to da učini.

„Čovek (Vladan Milojević, prm.aut) napravio je neveravatan uspeh. Svi mi uvek volimo da budemo selektori, ali Milojević radi neverovatan posao i najbolje u svakom trenutku zna šta treba činiti“, zaključio je Mihajlo Pjanović.

Utakmica između Crvene zvezde i CSKA počinje od 18 časova na stadionu Rajko Mitić. Revanš u Moskvi zakazan je za 21. februar.

