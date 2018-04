Crvena zvezda i Partizan u subotu će odigrati 157. večiti derbi. Ponovo će stadion „Rajko Mitić“ biti poprište borbe za bodove.

Prodaja ulaznica počeće u sredu, 11. aprila i trajaće sve do početka utakmice. Blagajne će biti otvorene svakog dana od 11 do 19 časova, sa izuzetkom subote — tog dana blagajne će raditi od 10 sati do 18.30.

Cene ulaznica su sledeće:

Sever i jug: 600 rsd;

Istok: 1000 rsd;

Zapad: 1200 rsd;

Karte za derbi od srede će se prodavati i na sajtu iticket.rs, ali samo za severnu i zapadnu tribinu.

Početak večitog derbija zakazan je za subotu, 14. april, u 18.30.

Foto: MN Press