Ronaldo uključio turbo, petarda se čula do Pariza - Real je spreman da nanese bol Pari Sen Žermenu (VIDEO)

Real je spreman za dolazak Pari Sen Žermena u sredu i najveći derbi osmine finala Lige šampiona! Brojne kritike koje su kitile madridsku štampu u poslednje vreme očigledno su urodile plodom. Zidan je obećao da će njegova mašina biti tip-top za ključne okršaje sezone, a Kristijano Ronaldo, njena gavna pokretačka snaga ispunio je obećanje i uključio turbo. Real - Sosijedad 5:2!

Ronaldo je izjavljivao kako je silno motivisan pred meč sa Baskima, kao i da će mu to biti dobro zagrevanje za PSŽ, što se ispostavilo tačnim. Pao je prvi het-trik u sezoni (i to pravi, idealan - leva noga, desna noga, glava), plus asistencija Lukasu Vaskezu za najbrži gol Madriđana ove takmičarske godine. Igrao se 48. sekund.

Real i pored ovih pet komada nije "do panja" pritiskao papučicu i to je ono što može da brine Unaja Emerija i njegovu zahuktalu četu. Ova tri boda nisu od velikog značaja za prvenstvenu trku kada su Kraljevići u pitanju, ali zato i te kako jesu na psihološkom planu. Zapravo, ne bodovi, nego "petarda", koja staje uz onih 4:1 sa Mestalje i onih 7:1 protiv Deportiva, taman da prevagne na tasu u odnosu na Leganes (1:2) i Levante (2:2), ili bolje reći da popuni krater u samopouzdanju koji je ostao posle tih kikseva.

Zidan je na teren izveo manje više najjači tim, no kako Sosijedad nije mogao adekvatno da parira domaći nisu morali da utroše previše energije. I to je dodatni plus pred PSŽ...

Pored pomenutih strelaca upisao se, i to na vrlo atraktivan način, Toni Kros.

ŠPANIJA 1 - 23. KOLO

Petak

Bilbao - Las Palmas 0:0

Subota

Viljareal - Alaves 1:2 (0:1)

/Baka 84 - Eli 39, Gomez 71/

Malaga - Atletiko Madrid 0:1 (0:1)

/Grizman 1/

Leganes - Eibar 0:1 (0:0)

/Ramis 90+4/

Real Madrid - Sosijedad 5:2 (4:0)

/Vaskez 1, Ronaldo 27, 37, 80, Kros 33 - Bautista 74, Iljaramendi 83/

Nedelja

12.00: (1,65) Sevilja (3,80) Đirona (5,50)

16.15: (1,13) Barselona (9,50) Hetafe (16,0)

18.30: (1,85) Selta (3,50) Espanjol (4,40)

20.45: (1,50) Valensija (4,30) Levante (6,50)

Ponedeljak

21.00: (2,35) La Korunja (3,40) Betis (3,00)

*** kvote su podložne promenama