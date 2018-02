Vučelić: Oni odlični, mi prosečni! Sledeće sezone - isto kao ove, da vežemo nekoliko takvih

Nije problem izgubiti. Posebno ne od kluba većeg rejtinga, prisutnijeg u ovoj fazi takmičenja. Samo, ne priliči Partizanu da - ako se već oprašta od Evrope - to čini bez onog ritma, hrabrosti i želje kakva ga je krasila u grupnoj fazi, čak i u većem delu prvog susreta sa Viktorijom.

Opšti utisak da su crno-beli mogli bolje u Plzenju dele i čelnici Parnog valjka. Konkretno, Milorad Vučelić, pre meča uveren da su na „Dosan areni“ mogla da se ponove izdanja iz Pireja, Felčuta ili Berna.

„Partizan je izneverio pravilo da u Evropi igra bolje u gostima nego kod kuće. Desilo se. Ne znam šta bih vam više rekao“, glasile su tri rečenice predsednika kluba iz Humske 1, na koncu razgovora sa novinarima, dok je na praškom aerodromu „Vaclav Havel“ čekao ukrcavanje na let za Beograd.

Prethodno, u kratkim crtama preneo je utiske sa revanša šesnaestine finala Lige Evrope u kome je prvaku Srbije, za prolaz, bio potreban gol u gostima. Realnost: nije mu bio ni blizu.

„Viktorija je sve vreme bila bolja od nas. Očekivanja su bila veća, međutim, domaćin je igrao kvalitetnije nego u Beograd. Superioran u svakom smislu. Mi smo, uz dozu borbenosti, podbacili. Nismo stvorili nijednu šansu. To dovoljno govori o tome kako smo igrali. Nije nedostajalo borbenosti ili želje. Nije u tome problem, već u kvalitetu. Savladao nas je bolji tim. To je činjenica“.

Realna slika, nema šta. Kadgod bi se crno-beli primakli kaznenom prostoru rivala udarali bi u zid. Još nisu na nivou koji bi im omogućio da izbace Viktoriju na njenom stadionu.

„Kad se izgubi, uvek smatraš - može bolje. Navija čovek. Navijačke strasti i nade pomešane su sa nekim osloncem. Ne mogu da kažem da je bilo indolencije, ali nije bilo dovoljno kvaliteta kod nekih igrača. Naročito kod onih od kojih se više očekivalo. Ne možemo reći „nismo imali sreće“. Svi izgovori, uobičajeni za ove prilike, sad ne dolaze u obzir. Pobedio je bolji tim“.

Novinari su primetili, a čelnici crno-belih se saglasili: tim Miroslava Đukića morao je da preuzme više rizika, da juri gol u gostima.

„Mislim da je trebalo da igramo malo hrabrije, međutim, znate i sami da ne sastavljam tim, niti se mešam u sportska pitanja. Mada, i kad je počeo da igra hrabrije... Nisam očekivao ovakvu igru Viktorije. Sistematični su, dave rivala, za svaki prekid imaju po tri špablona, uhodani su, sedam, osam sezona su zajedno, napamet znaju šta rade... Članovi njihove uprave su mi rekli da u timu imaju po jednog Hrvata i Austrijanca, svi ostali igrači su Česi i Slovaci, koje ne tretiraju strancima. To je nešto o čemu bismo mogli da razmišljamo, ali nemamo uslova da igramo uhodano kao oni. Igrali su odlično, a mi prosečno. Mada, bolje nego u Lučanima“.

Još malo o hrabrosti. Ili izostanku iste:

„I ja sam mislio. Nije se desilo. To je u kompetenciji trenera i stručnog štaba, a u Partizanu postoje jasno ograničene funkcije i obaveze. To je tajna našeg uspeha“.

Uprava Partizana uverena je da je Miroslav Đukić pravi čovek na pravom mestu. Letos je angažovan da sa crno-belima napravi pomak u Evropi i - uspeo je. Posle 13 godina klub je dočekao proleće pod kapom UEFA, pa smo pitali MIlorada Vučelića da li je to dovoljan argument da nekadašnji selektor ostane na klupi - bez obzira kako završi takmičenja na preostala dva fronta - pa da na leto još jednom pokuša da uvede Parni valjak u grupnu fazu.

„Đukić ostaje, naravno. Očekujemo da ostvari određene rezultate u kupu i u prvenstvu. To je logično. Konačno, očekuje i on to od sebe. To nije u pitanju. Rezultata mora biti. Đukić je doveden zbog evropskih takmičenja i tamo se dokazao“.

Sveukupan utisak o bitisanju na međunarodnoj sceni je pozitivan.

„Ciljeve smo ostvarili. A porazom u Plzenju otvorili novi ciklus primere tima za naredne kvalifikacije. Popravili smo rejting, bolje smo plasirani na UEFA listi. Zvuči oveštalo, ali okrećemo se Zemunu, Radničkom iz Niša, ekipama koje nikad nisam potcenjivao, jer je Srbija najvažnija. U Evropi se pokazalo da je Viktorija, ipak, bolji tim“.

Na crno-beloj strani Topčiderskog brda nadaju se da do narednog evropskog proleća neće proći koliko do ovog - 13 godina.

„Očekujemo da i sledeće godine prezimimo. Da nam to postane navika. E, to bi onda bilo dobro. Da se veže nekoliko ovakvih sezona. A za to je potrebno... Pazite, da se Plzenju dogodila eliminacija ljudi u klubu bi bili tužni, nezadovoljni, nesrećni, ali bi rekli „nastavljamo, sviće novi dan“. A mi smo stalno u nekoj fazi herojskih podviga. Cilj je bio da prezimimo. Samo, kako posle jednog uspeha ambicije rastu, bio sam optimista. A optimizam nije to što je trebalo našem timu u Plzenju“, dopunio je Milorad Vučelić, predsednik Partizana.

