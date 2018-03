Čačani su po drugi put ove sezone porazili ekipu Teoda (102:82). Na taj način su ostvarili novu važnu pobedu u ABA 2 ligi, kojom su praktično obezbedili učešće na završnom turniru regionalnog takmičenja.

Izabranici trenera Raška Bojića su već u prvoj četvrtini krenuli sa rešetanjem koša protivnika van linije 6,75. Međutim, Teodo je na drugoj strani uzvratio istom merom, sve vreme držeći korak za domaćinom. Bilo je očito da gosti nisu došli u Čačak kako bi čitavog meča bili topovska hrana. Tokom većeg dela prve deonice bila je viđena ravnopravna borba. Ipak, krajem iste Borac je dodao gas, stekavši pristojnih sedam poena suficita.

Pravu mušku borbu gledaoci su imali priliku da vide početkom druge deonice. Borac je vodio glavnu reč, ali se Teodo nije predavao. Polovinom četvrtine sa par dobrih napada Borac je uspeo da po prvi put stekne dvocifrenu prednost (37:27). Činilo se da Teodo polako posustaje i da Borac stiče potpunu dominaciju. Ipak, u završnim minutima pred veliki odmor gosti uspevaju da svedu domaćina na jednocifrenu prednost, tako nagovestivši zanimljivo drugo poluvreme.

Munjevito je Borac krenuo u treći period igre, brzom serijom od šest koševa. Tokom većeg dela drugog poluvremena prednost Borca je iznosila dvocifreni broj poena. Teodo je pokušavao da pruži značajniji otpor, ali Borac je bio na visini zadatka. Međutim, u završnici trećeg dela igre Teodo na volšeban način uspeo da posle dužeg vremena spusti deficit na devet poena. I dalje je sve bilo otvoreno.

U poslednji kvartal Borac je ušao sa namerom da razreši pitanje ko će pobediti. To je prilično lako i uradio. Umor je učinio da Teodo više nije mogao da prati Borac. Gosti su se pomirili sa sudbinom. Samo su na momente uspevali da bljesnu. Doduše, ko će pobediti mnogima je bilo jasno još pre početka meča, ali su Čačani to morali da potvrde na terenu. To su i učinili, ostvarivši novu veliku pobedu u ABA 2 ligi. F4, Borac stiže.

Borac – Teodo 102:82 (28:21; 21:21; 28:25; 25:15)

Čačak: Dvorana Borca. Gledalaca: 1.800. Sudije: Terzievski, Gajšek, Škrbec.

Borac: Ćalović, Popović 8, Đoković 13, Pešaković 17, Balaban 14, Prlja, Dimić 2, Stojadinović 18, Gavrilović, Todorović 10, Čarapić 7, Marinović 13.

Teodo: Hadžibegović 4, Vušović 3, Popović 6, Radonjić, Vučurović 6, Savić 16, Sekulović 13, Bakić 6, Kaluđerović 7, Abramovič 21.

Pišu: Đurđe Mečanin/Nikola Minović

ABA 2 liga – 19. kolo

Utorak:

Vršac – Rogaška, (85:76)

Sreda:

Ohrid - Split 78:106

Lovćen - Dinamik 85:73

Borac - Teodo 102:82

Krka - Bosna 71:5

Četvrtak:

17.00: Zrinjski - Sikst Primorska