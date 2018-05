Gledali ste možda film "The curious case of Benjamin Button". Kod nas preveden kao "Čudesni slučaj Bendžamina Batona". Ili "neobični slučaj". Kako vam milo. Uglavnom, Bendžamin Baton dolazi na svet kao starac, a kako vreme prolazi ne stari već biva sve mlađi i na kraju umire kao beba. Potpuno drugačiji tok od normalnog. Očekivanog. E takav sličan put ima i Crvena zvezda ove sezone pod vođstvom Dušana Alimpijevića.

Drugačiji od očekivanog i "normalnog".

Tim koji je sklapan u avgustu imao je 11 novih igrača i novog trenera u odnosu na ekipu koja je završila prošlu sezonu. Kada u sportu, posebno košarci, imate potpuno novi tim, mora da prođe određeno vreme kako bi se nove komponentne ugradile u potpuno novi sistem. Obično na početku bude disharmonije, ali kasnije krenu da se sklapaju kockice i sve deluje ukomponovanije.

Dušan Alimpijević je po dolasku na klupu tražio vreme. Tražio strpljenje. Dobio ga je, ali ga je i zaradio nekim vrlo dobrim partijama. Podsetimo, Zvezda je posle prve četiri utakmice u Evroligi imala skor od dve pobede i dva poraza. U Pioniru je pala Barselona (!), a kasnije i Makabi Tel Aviv u Areni.

Imali su crveno-beli i dobar niz kada su tukli Real Madrid u gostima posle više od 40 godina čekanja (!), pa onda i Efes kod kuće, pa Valensiju u gostima. Bilo je to u decembru.

I onda se postavlja logično pitanje - kako ekipa koja je dobijala Barselonu, Real, redovno pobeđivala u ABA ligi došla u situaciju da gubi, uz dužno poštovanje, od Borca iz Čačka i Mege koja je igrala bez pola tima, te dobija Tamiš u gostima šutem u poslednjoj sekundi u utakmici koja je praktično delovala izgubljeno za Zvezdu par sekundi pre kraja?

Kako je moguće da Zvezda gubi od Mege koja je igrala sa osam igrača u rotaciji, praktično sedam jer je Bogdan Nedeljković igrao samo pet minuta?! I u timu Mege su pored njega bili Novak Musić i Luka Cerovina koji su ranije tog dana igrali meč za juniorski tim Mege? Cerovina je juniorima Zvezde dao devet poena, a seniorima 12 poena…

Neobjašnjivo.

Nekako, sve do Kupa Radivoja Koraća u Nišu Zvezdina sezona je delovala sasvim dobro. Jasno je bilo da u Evroligi crveno-beli ne mogu do TOP 8, to i nije bio primarni cilj, ali je bilo prilično očigledno da će Zvezda sa prve pozicije u plej-of ABA lige.

I baš taj prvi meč četvrtfinala na jugu Srbije, protiv Borca, bio je najava svega što će se kasnije dešavati. Pravi lakmus papir koji se obojio u crveno i označio kiselu sredinu u crveno-belom okruženju. Posle toga je usledilo finale sa Partizanom i Zvezda je izgubila prvu titulu koju je branila ove sezone.

Posle toga je krenula loša serija u Evroligi, priče o podrivanju autoriteta trenera i neposlušnosti igrača i to se odražavalo i na rezultate.

Crveno-beli su bivali sve slabiji…

Zvezda je uspela da se koliko - toliko konsoliduje pred plej-of Jadrana, mada se već u polufinalu videlo da crveno-beli igraju slabije nego u pojedinim utakmicama na početku sezone. Zvezda je već tada pokazala slabosti na gostovanju, poražena je u Baru, a taj trend je postajao sve jači. Od ekipe koja je dobijala Valensiju, Real i Milano u gostima, problem je pravio Mornar iz Bara na gostovanju.

To se prenelo i na finale protiv Budućnosti gde Zvezda nije dobila nijedan od dva meča u Podgorici koja je morala. Tu se pokazalo da Zvezda nije dobro tempirala formu, a tome su doprinele i povrede Pera Antića i Nemanje Dangubića čije odsustvo se posebno osetilo.

Tada je Zvezda definitivno pala i zvanično nije položila najvažniji ispit sezone.

Igrači su pali, trener Alimpijević je ponudio ostavku koja je odbijena od strane rukovodstva kluba. Dao je Alimpijević sigurno sve da digne ekipu pred Superligu, ali to mu nije uspelo. Pokušavalo se raznim izmenama, iz tima su tokom sezone odlazili Nikola Radičević, Milko Bjelica i Dilan Enis, pred Superligu su stigli Filip Čović i Aleksa Radanov, ali te "šok-terapije" nisu uspele. Kod pojedinih igrača je očigledno pala i zainteresovanost za igru, počela je priča o “biranju protivnika i motivaciji”, a sa utakmicama protiv Borca, Tamiša i juče protiv Mege Zvezda je na najnižoj tački ove sezone.

Umesto da crveno-beli - kako vreme prolazi - postaju sve bolji tim, uprkos svim logičkim pretpostavkama postajali su sve lošiji.

