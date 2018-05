Jeste Bobi Dikson bio najefikasniji igrač Fenerbahčea u polufinalnom meču protiv Žalgirisa, ali nikako ne treba zaboraviti šta je sve Điđi Datome uradio na toj utakmici. Koliko je samo negde sredinom meča nosio Fener i u odbrani igrao zaista izuzetno.

Sada se i Datome i ostatak turskog sastava sprema za finale protiv Real Madrida, a Điđi je u najavi meča istakao kakve su instrukcije igrači dobili od Željka Obradovića posle plasmana u finale.

I pokazao priličan respekt prema današnjem protivniku.

"Čestitao nam je. Rekao nam je da treba da se odmorimo. Finale ne može da bude laka utakmica. Imaju mnogo talenta. Znamo ih dobro. Imaju mnogo igrača koji su se našli u ovakvoj situaciji mnogo puta. Biće to lepa utakmica. Pripremićemo se za njih. I moramo da se borimo sa njima kao protiv Žalgirisa", rekao je Datome novinarima MOZZART Sporta i B92.

Utisak je da je Fenerbahče dobio polufinale na borbenost i pre svega titanijumsku odbranu. Izgledalo je kao da nema muva gde da prođe, a kamoli igrači Žalgirisa.

"Cele sezone igramo veoma dobru odbranu. Odbrana, ne samo individualno već timski, je veoma dobra. Srećan sam što je ovako igramo u ovako važnom delu sezone", kaže Datome.

Mnoge je zanimalo šta će biti sa njegovom bradom, jer znamo da je prošle sezone ostao bez kose, a glavni krivac za to je bio Pero Antić.

"Svaki dan me to pitaju. Neće mi niko dirati bradu. Bez obzira šta se dogodi, brada će mi ostati ovakva", rekao je Datome kroz osmeh.

Datome je juče izdvojio vreme i zajedno sa igračima iz svih ekipa družio se sa decom kome je takav vid aktivnosti najpotrebniji. Užitak i van terena, ali i na njemu.

"Da, plasirali smo se u finale. To nam je treće finale u nizu. Provodim se dobro na terenu. Kao i van njega, bilo je lepo družiti se sa ovom decom i uvek se lepo provedem i rado odazovem kada su ovakve akcije u pitanju", rekao je Datome.

Šta je ključ u finalu? Kako odogovoriti na igru Reala?

"Moramo da ostanemo fokusirani, da budemo strpljivi, budemo agresivni, da se borimo. Da igramo kao protiv Žalgirisa, možda ne savršeno, ali smo se mnogo borili. Bili smo pozitivni i smireni. U najboljem momentu smo donosili najbolje odluke".

Šta ti srpski igrači iz redova Fenerbahčea kažu, ipak su oni domaćini ovde?

"Razgovaram stalno sa Kalinićem i Gudurićem. Za njih je posebno što igraju ovde. Takođe, ja volim ovu kulturu košarke koja vlada ovde. I zaista neverovatnu istoriju. Puno strasti. Veoma sam srećan što se finale Evrolige igra u Beogradu koji je jedan od najboljih gradova za košarku", istakao je Datome.

Beograd jeste upravo to što je Italijan rekao, ali su i navijači Fenerbahčea pokazali da imaju ogromnu strast. Gde god pogledate u Beogradu vidite žuto-crne dresove.

"To nije iznenađenje za mene. Dobijamo mnogo novih navijača. Zato što igramo na veoma visokom nivou poslednjih godina. Nadam se da će biti još bolji u finalu", rekao je Datome.

Finale je na programu večeras od 20 časova.

Foto: MN press, Star sport