Nećemo li se usaglasiti da su teške povrede poput „male smrti“ u karijeri svakog sportiste. Posebno povrede koje te odvoje na osam i po meseci od terena. To treba preživeti. I ne sećamo se da je to iko uradio tako dobro kao Serhio Ljulj.

Način na koji se on vratio posle najteže moguće povrede zaslužuje da mu se na neki način dodeli aura mističnosti. Uzvišenosti. Ne igrate košarku osam i po meseci, imate pokidane ligamente kolena, na povratku vas čeka puna dvorana koja vam kliče. Mnogi to ne bi podneli, mnogi, a tu mislimo skoro svakoga, bi to slomilo. Ali ne i Ljulja. Bum! Odmah. Dve trojke u njegovom stilu. Panatinaikos je bio na kolenima u toj trećoj utakmici. Već sledeća još bolja. Pa onda rešetanje u ACB ligi.

REAL MADRID OSVAJA EVROLIGU - 4,30

Vratio se. Tačnije, kao da nije ni bio odsutan.

Ljulja kao da je neko zaledio na osam meseci, pa odledio. Samo je nastavio gde je stao. A ne da se vraća iz operacije. Ljulj je veliki. Mnogo veliki. Da li se sećate da je tako nešto nekome pošlo za rukom/nogom?

Pablo Laso ga umereno uvodi u igru, daje mu oko petnaestak minuta u igri, ali ovaj je skoro svaki put dao više poena nego što bi bio u igri. Tako je protiv Baskonije dao 14 poena za 12 minuta, ili kada je protiv Gipuzkoe za 16 minuta dao 18 poena.

Ta povreda koju je zadobio igrajući za reprezentaciju je sigurno najgora stvar koja je mogla da mu se dogodi, ali i Real Madridu. Pablo Laso se našao u neobranom grožđu i morao je da smisli kako da koncipira igru Madrida za ovu sezonu. Tu je najveću ulogu odigrao Luka Dončić. Golobradi momak je dobio svu slobodu u igri i ključeve odlučivanja za celu ekipu. Dok je Ljulj bio odsutan, Dončić je bio taj koji je vukao Real kroz celu sezonu.

Prošle sezone je Španac bio mentor Slovencu, ali ove sezone je Ljulj mogao samo da sedi pored parketa i da navija. Sve je bilo na Dončiću na čijim plećima je Real stigao do Fajnal fora. Dončić je položio sve ispite i najbolji je igrač Madrida, da nije bilo njega Serhijev povratak ne bi imao težinu. Ali, povratak Ljulja u tim u ovim okolnostima je pravi „iks faktor“ Real Madrida pred dolazak u Beograd.

Dončić jeste igrački predvodnik, ali sa Ljuljem, pogotovo ovakvim kada odmah po povratku pruža fenomenalne partije (iako još nije 100 odsto spreman), Real će biti daleko opasniji takmičar. I još bitnije, moralno će biti značajno više uzdignut jer se u tim vratio igrač koji ima status Boga u klubu. Makar imao učinak od nula poena i asistencija, dovoljno da je Ljulj na parketu i cela ekipa će drugačije da diše i funkcioniše.

F4: (1,60) CSKA (14,5) REAL MADRID (2,55)

Nekako se Pablu Lasu ove sezone sve poklapa. Dončić je na vreme izrastao i postao glavni igrač, vukao je tim cele sezone, kada se lomilo protiv Panatinaikosa vratio se Ljulj koji je sada imao malo vremena da dodatno uhvati zalet pred Beograd i zaista deluje da Real Madrid u Beograd stiže sa formom i energijom u usponu. A to je izuzetno bitan detalj. Na takmičenjima gde jedna utakmica odlučuje, takav uspon u raspoloženju i moralu ekipe može da znači - sve.

Kada se bude lomilo, rezultat bude na jedan ili dva poena razlike, zar ne očekujete da se Ljulj digne, ispali onaj svoj brz izbačaj, baci loptu sa nerealno visokim lukom i prostreli mrežicu u Areni? Koliko je to samo puta radio u karijeri? I verovatno će ponovo. Ne bismo bili iznenađeni.

To je igrač koji sada ima 30 godina, u zrelom je igračkom dobu, od 2007. godine nosi Real Madrid i već je osvajao Evroligu 2015. godine i biran za najboljeg igrača takmičenja (prošle godine). Ovo će mu biti šesti Fajnal for. Igrao ih je još 2011, 2013, 2014, 2015 i 2017. godine. Ljulj je osmi najbolji strelac Evrolige u istoriji. Dao je 2.547 poena na 238 utakmica. Nedostaje mu samo 19 poena da uđe u 10 najboljih strelaca na Fajnal forovima. Jedan je od tri bivša MVP-ja koji će igrati u Beogradu. Pored njega to su Nando De Kolo i Serhio Rodrigez.

Španac će biti jedna od najvećih zvezda predstojećeg događaja u Beogradu.

Prošle sezone u proseku je davao 16.5 poena, imao je 33 odsto u šutu za tri poena, i na 33 utakmice u Evroligi imao je ukupno 194 asistencije. Zaista je igrao na neverovatno visokom nivou i zasluženo je bio izabran za najboljeg igrača takmičenja.

Iza Ljulja je velika istorija, ali on želi da je napravi još većom. Pokazao je da mu ni najteža povreda ne može ništa, odmah je uspeo da zaigra na veoma visokom nivou i da klikne “plej” posle “pauze”. Samo je nastavio gde je stao.

Možda je lav bio ranjen, ali naučili smo da su pripadnici ove retke vrste tada najopasniji.

Foto: Action images