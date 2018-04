Dražen Anzulović predstavljen je kao novi izbornik htvatskih košarkaša u prostorijama HKS-a. Predstavili su ga Stojko Vranković i Dino Rađa, a prvi ispit biće završne dve utakmice prvog kruga kvalifikacija za Svetsko prvenstvo krajem juna i početkom jula protiv Italije i Rumunije.

"Za mene je ovo velika čast, ovo je najviše što hrvatski trener može da doživi u karijeri, ali i obaveza i odgovornost. Trudiću se od današnjeg dana da tu svoju čast, odgovornost i obavezu prenesem na sve nas koji smo u hrvatskoj košarci", bilo je prvo što je novi selektor Hrvatske rekao na konferenciji za novinare u Zagrebu.

Njegova ambicija je da vrati nacionalni tim tamo gde misli da Hrvatska pripada.

"Imamo mnogo posla, svi zajedno, ali smatram da kroz zajednički rad i zajednički cilj možemo da dođemo do onog što svi želimo, a to je da hrvatska košarka bude u evropskom vrhu i da u svetskim razmerama bude cenjena reprezentacija. To je moja želja i želja saveza, budite sigurni - svi ćemo svaki dan da radimo na ostvarenju tih ciljeva“ rekao je Anzulović.

Predsednik hrvatskog saveza Stojko Vranković rekao je da se rukovodstvo suočavalo sa brojnim problemima, ali je donelo pravu odluku.

“Sada smo u situaciji da možemo da donosimo drugačije odluke. Uzeli smo malo više vremena, ali odlučili smo da dobro razmotrimo sve činjenice, obavimo razgovore i danas je sve rešeno”.

Predsednik Stručnog saveta Dino Rađa istakao je da savez napravio dublju analizu i obavio razgovore sa nekoliko kandidata.

“Nastojali smo da naučimo iz grešaka i želimo da se selektor bavi samo reprezentacijom, a ne i sa klubom i zato se sve to zajedno malo razvuklo. U ovom trenutku je Dražen Anzulović najbolje rešenje“, zaključio je Rađa.

Foto: MN Press