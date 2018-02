Jokić, Bogdan i Jelovac

Srpski asovi: Bogdanović, Jokić i Jelovac

Srpska košarka je jaka onoliko koliko su njena deca jaka. Posle novog reprezentativnog uspona pod komandom Aleksandra Đorđevića njeni najblistaviji izdanci obećavaju godine krcate medaljama, trofejima i fotografijama sa pobedničkog postolja.

Dovoljno je samo pogledati kakva su tri dana iza nas imali Bogdan Bogdanović, Nikola Jokić i Stevan Jelovac! Oko 72 časa potpunog košarkaškog ludila, surove dominacije! Zvanično najkorisniji igrač susreta najboljih mladih zvezda sveta, vlasnik najbržeg tripl-dabla u istoriji NBA lige i rekorder VTB lige u broju ubačenih koševa i indeksu korisnosti. Srpske vedete poput najhrabrijih gladijatora dominiraju košarkaškim arenama i krče svoj put na najvećoj svetskoj sceni.

Sve je počelo u četvrtak uveče na krajnjem severu Estonije. Tačnije u Talinu, gde je Stevan Jelovac odigrao najbolju utakmicu karijere i Nižnjem doneo važan trijumf protiv Kaleva u produžetku. Bila je to rola za istoriju, partija kakvu će teško neko ponoviti u najjačoj regionalnoj ligi sveta u skorije vreme. U nekoliko trenutaka izgledalo je kao da Jelovac pred sobom ima „more“ umesto obruča, što je krunisao brutalnim izdanjem uz 49 poena (8/12 iz igre, za tri 6/10, a sa penala 15/17), čemu je dopisao 15 skokova i gotovo nestvaran indeks korisnosti - 55!

Bila je to samo potvrda istinskog kvaliteta koji poseduje 28-godišnji levoruki krilni centar, odnosno šlag na torti posle zvaničnog poziva selektora Đorđevića da konačno zaduži opremu Srbije. Godinama unazad bio je jedna od glavnih uzdanica Saragose, pre nego što se letos zaputio u daleki Novgorod, gde je pod trenerskom palicom Zorana Lukića dodatno isklesao nesporni talenat i izrastao u istinskog lidera Nižnjeg. Zbog svega toga u srpskoj košarkaškoj javnosti tinja taj osećaj nepravde zbog toga što Jelovcu najvažniji košarkaški poziv nije uručen i mnogo ranije. Jer, kvalitet odavno nije sporan. Ta nepravda biće ispravljena u predstojećim izazovima Srbije tokom kvalifikacija za Mundobasket u Kini naredne godine i mečevima protiv Nemačke u Frankfurtu (petak, 19.30) i Austrije u Švehatu (nedelja, 20.20).

Samo nekoliko sati kasnije, odnosno u ranim jutarnjim časovima u petak obraz Srbije osvetlao je Nikola Jokić najbržim tripl-dablom u istoriji NBA lige. Milvoki se opet pokazao kao talični klub za virtuoza iz Sombora, pošto je u obe prošlosezonske utakmice sa Baksima overio tripl-dabl kao od šale. Ovog puta otišao je korak dalje, pa je do dvocifrenih brojki u tri glavne statističke kategorije stigao za rekordnih 14 minuta i 33 sekunde, kada je skupio 16 poena, 12 skokova i 11 asistencija od ukupno 30/15/17 na kraju utakmice! Ne samo da je na zadnjicu bacio protivnika, Jokić je svojim izdanjem oduševio američke voditelje, koji su kao u transu uzvikivali "Trojkaaa" svaki put kada bi srpski centar pogodio u metu.

Nikola Jokić je na terenu izgledao kao nezaustavljiva sila, nerešiva enigma za i onako krhku odbranu tima iz Viskonsina, gde je osvajač olimpijskog srebra imao veliku podršku sunarodnika.

"Uvek je jako lepo kada imaš podršku svojih ljudi, kada vidiš ljude kako nose tvoju zastavu u dvorani, kako navijaju za tebe. Kada njih vidiš, dobiješ posebnu motivaciju da igraš i ostaviš dobar utisak", poručio je Jokić nedugo posle završetka utakmice.

A onda je veliku scenu osvojio Bogdan Bogdanović! Samopouzdanje je iz njega prštalo na sve strane, a kada su ga saigrači i trener Reks Kalamijan (asistent na klupi Toronta) ubedili da treba uzme loptu pod svoje i radi ono što najbolje zna, nije postojao način da bude zaustavljen. Zatrpavao je obruč ultratalentovanih momaka s one strane bare i potvrdio o kakvom je majstoru reč. Zašto iza sebe ima skoro osam godina seniorske karijere i toliko timskih i individualnih priznanja. Bio je najsjajnija zvezda na blistavom košarkaškom nebu.

Mada kod probirljive manjine provejava misao da je osvajanje MVP pehara na Ol star vikendu samo stvar prestiža i da to nije pravi dokaz vrhunskog kvaliteta koji poseduje najbolji srpski igrač u prošloj godini, treba podsetiti na to da je prvi Srbin u istoriji kome je tako nešto pošlo za rukom, odnosno tek drugi Evropljanin s tim zvanjem! Ako ni to nije dovoljno, vredi prelistati knjige iz poslednjih 18 meseci i ukazati na sve što je Bogdan Bogdanović postigao u tom vremenskom intervalu. Olimpijsko srebro, titula u Evroligi, član najbolje petorke elitnog klupskog takmičenja, šampionski pehar u turskom prvenstvu, MVP nagrada turske lige i zvanje Ol star igrača, odlazak u NBA, uz potpisivanje najvećeg ruki ugovor u istoriji NBA lige (27.000.000 dolara). Pa još evropsko srebro, član najbolje petorke Evrobasketa u Istanbulu, daleko najbolji strelac Srbije na Bosforu i priznanje za, ponovićemo opet, najboljeg srpskog igrača u 2017! Pritom, jedini je igrač na planeti koji je igrao finala poslednjih Olimpijskih igara, Evrobasketa i Evrolige.

Kome nije dovoljno, neka pročita sve ovo još nekoliko puta.

Mi se srpskim asovima klanjamo do poda.

PIŠE: Nikola Stojković (nikolaS_sN)

(FOTO: VTB league, Action Images)