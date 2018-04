Na parketu smo petog kola Superlige Srbije. Ove večeri, Zvezda će posle svakako bolnog poraza u Čačku, i ubedljive pobede nad ekipom Zlatibora iz Čajetine udariti na Tamiš, Zlatibor će se susresti sa Mega Bemaksom, a Borac od 19 časova ugostiti Mladost iz Zemuna. Pre svega valja naglasiti da su čačanski košarkaši, koje odnedavno vodi Jovica Arsić, jedini tim koji je do sada neporažen na superligaškom parketu. Zvezda ima već spomenuti poraz od momaka sa Morave, dok je ekipa Tamiša zabeležila negativan skor u prva dva kola igrtajući sa Mega Bemaksom i Borcem.

Krenimo redom, odnosno od gostovanja tima Dušana Alimpijevića u Pančevu. Naime, u redovima Beograđana minulih dana bilo je veoma turbulentno, a pričalo se i o odlasku trenera, odnosno o ostavci koju je Alimpijević ponudio klubu. Na kraju se ipak sve smirilo, odnosno klupska uprava je ukazala puno poverenje šefu stručnog štaba, tim se navijačima revanširao demonstracijom sile, odnosno pobedom nad Zlatiborcima od 102:64. Pred susret sa Tamišom, valja znati da je Zvezda do sada šest puta igrala, a u pet navrata slavila protiv ekipe iz Pančeva.

Kada je reč o susretu Mega Bemaksa i Zlatibora, treba znati da su momci iz Čajetine pokazali najslabiju formu u Superligi Srbije, što će gostujući košarkaši svakako pokušati da iskoriste, budući da tipuju na plej-of.

“Ne nalazimo se u dobroj situaciji sa jednom pobedom i tri poraza, ali određeni pomak u igri se vidi. Svaki naredni meč do kraja regularnog dela sezone je izuzetno bitan u borbi za plasman u plej-of. Na izuzetnu mladost moje ekipe, nadovezale su se i povrede igrača, ali ćemo zbog tempa odigravanja utakmica takve stvari morati da rešavamo u hodu. Uz agresivnu odbranu i veliku energiju na terenu, biće potrebno da prepoznamo i ključne momente na utakmici protiv Zlatibora i da ih odigramo maksimalno koncentrisano, kako bi na kraju došli do izuzetno važne pobede”, izjavio je trener Mega Bemaksa, Dejan Milojević.

Vraćamo se na Moravu, odnosno mesto gde su Čačani maestralnim partijama impresionirali košarkašku javnost u zemlji. Nije se dešavalo ranijih godina da neka ekipa iz KLS lige u kratkom vremenskom roku udari recku timovima iz ABA elite. Eto, Borac je prvi u tome uspeo. Najpre je u grotlu čačanskog hrama košarke pala Zvezda, da bi u petak bila savladana i Mega. Po ko zna koji put Borac je pokazao da ima klasu da igra na ravnoj nozi sa najboljima u državi i regionu. I ne samo da igra, već i da ih pobeđuje.

Ipak, ovi veliki uspesi moraju biti arhivirani, a koncentracija usmerena na novog protivnika, tim Mladosti. Reč je o sastavu koji ume da iznenadi favorita. Zemuncima je pošlo za rukom da trijumfuju nad Megom na gostovanju. Moraće izabranici Jovice Arsića da budu jako oprezni, iako u ovom duelu slove za apsolutne favorite.

Direktor kluba Marko Ivanović čestitao je svim članovima kluba na odličnim rezultatima u dosadašnjem delu Super lige. Takođe, nije propustio priliku da pohvali i ingenioznu čačansku publiku, koja verno prati Borac čitave sezone.

,,Posebne čestitke uputio bih stručnom štabu i igračima na ostvarenim uspesima, ali i navijačima, sponzorima itd. Borac je nakon šoka na F4 ABA 2 lige uspeo da za kratko vreme postane prava senzacija u regionu zbog velikih uspeha i pobeda nad Zvezdom i Megom. Na tome nam mnogi odaju priznanje. Takođe, napomenuo bih da svi hvale čačansku publiku, koja decenijama voli i prati košarku. Mislim da smo jedini grad na prostoru bivše Jugoslavije gde posetioci u hali navijaju za klub iz svog grada, a ne za Zvezdu, Partizan itd. Svojim zalaganjem potrudićemo se da tako i ostane. Naravno, pozvao bih sve ljubitelje košarke da u ponedeljak ispune halu do poslednjeg mesta, smatram da su momci to zaslužili svojim zavidnim rezultatima“, jasan je Ivanović.

Član stručnog štaba čačanske ekipe Miroslav Milić naglašava da se prethodne pobede moraju zaboraviti, a pažnja usmeriti na Mladost. Takođe, on napominje da je cilj Borca da izbori što bolji plasman u Grupi A.

,,Nema prostora za slavlje zbog ostvarenih pobeda. Utakmice idu kao na traci, na tri dana. Moramo što pre zaboraviti Megu a koncentrisati se na Mladost. Podrazumeva se da imamo cilj da nastavimo pobednički niz u prvenstvu. Deluje na prvi pogled da je Mladost lakši protivnik nego prethodni, ali to nije baš tako. Nisu oni slučajno u Super ligi, imaju oni kvalitet. To je ekipa koja je uspela da nas dobije u Čačku. Nisu za potcenjivanje. Dobro ćemo se pripremiti. Potrudićemo se da izborimo što bolje mesto u našoj grupi“, reči su Milića.

Sjajni poenter Nikola Pešaković izjavio je da je Borac favorit u ovom meču, ali da mora od samog starta da to pokaže na terenu.

,,Posle odličnih partija u prethodna četiri kola sledi nam utakmica protiv Mladosti, ekipe koja nam je nanela jedan poraz u Čačku u okviru KLS lige. Moramo od početka zaigrati maksimalno motivisano i ozbiljno, ne želimo ništa da prepustimo slučaju. Favoriti smo u ovom duelu, ali moramo biti jako koncentrisani i, naravno, agresivni u odbrani. Ako sve to sprovedemo u delo, ne sumnjam da ćemo pobediti. Pozvao bih publiku da dođe u što većem broju, pa da zajedno nastavimo ovu fantastičnu seriju igara“, zaključio je Pešaković.

Ulaznice za meč Borca i Mladosti koštaće 100 dinara za đake, a 200 za odrasle.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pon 19:00 8268 SRBSL Borac - Mladost Zemun ki 1 1,07 Pon 20:00 8269 SRBSL Zlatibor - Mega Bemax ki 2 2,10 Ukupna kvota 2,25

Superliga Srbije – 5. kolo

18.00: (1,85) Tamiš (30,5) Crvena zvezda (1,85)

19.00: (1,07) Borac Čačak (25,0) Mladost Zemun (8,50)

20.00: (1,85) Zlatibor Čajetina (14,0) Mega Bemaks (2,10)

* Kvote su podložne promenama

PIŠU: Đurđe Mečanin/Nikola Minović

FOTO: MN Press