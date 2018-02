Mijailović za MOZZART Sport: Kazna za onog koji je oštetio pehar, ali zašto se menjaju teze i ugrožava bezbednost igrača Partizana?

Predsednik košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović osudio je oštećivanje pehara Kupa Radivoja Koraća i naveo da počinalac mora da bude kažnjen, ali je rekao da to nije uradio niko od igrača i zaposlenih u klubu. On je dodao da nema mesta nepotrebnom dizanju tenzija i istakao da mora da zaštiti igrače Partizana od kojih je "nekima ugrožena i bezbednost" plasiranjem neistina o pomenutom incidentu.

“Osuđujem svaki vid vandalizma. I ovog poslednjeg i onog iz 2014. godine. Ne mogu da kažem ko je to uradio, ali neka se sprovede istraga i nek počinilac bude najstrože bude kažnjen. Ono što sigurno mogu da kažem je da to nije uradio niko od igrača, niti bilo ko iz kluba”, rekao je Mijailović za MOZZART Sport.

Osvrnuo se Mijailović i ne saopštenje Crvene zvezde u večeri kada se pojavio snimak na kojem se vidi kako nepoznate osobe sa pehara skidaju pločice sa imenom tog kluba.

“Pogrešna je postavka komšijskog kluba. Vidim da sada neki pokušavaju da ugroze bezbednost pojedinih naših igrača. Uostalom, na tom snimku se vidi da nije u pitanju neki sportista, nego je osoba koja ima veliki stomak. Niti je Sani Aranitović, niti, niti bilo koji drugi. Nema mesta dizanju tenzije. Ja sam dužan da zaštitim igrače i imovinu Partizana. A igrači su najvažnija imovina Partizana. Jako ružno je to što se dogodilo”.

On je objasnio i šta se desilo sa peharom odmah posle završetka turnira u niškom Čairu.

“Pehar je od završetka turnira u Nišu promenio nekoliko ruku. A pločice će se vratiti na mesto, ako već i nisu tamo. Svakako, na tom mestu trebalo bi da budu i Zvezdine i Megine i Partizanove pločice”.

Ali ostaje pitanje zašto pehar nije odmah prebačen u Humsku.

“Praksa je takva da jednu noć pehar bude kod navijača, a onda drugi dan kod ljudi koji su simaptizeri kluba. A pehar je, inače poslat u Zrenjanin, da se postavi pločica sa imenom Partizana”.

Mijailović se potom osvrnuo i na optužbe iz Zvezde da ju je nedavno nazvao neprijateljem crno-belih.

“Uvek se borim kvalitetom i pravilnim radom da napravim uspeh. Ali jako je ružno menajti teze i tražiti alibi zbog gubitka trofeja. Nikad nisam rekao da je Crvena zvezda neprijatelj Partizana. Ja sam u jednom emisiji komentarisao izjavu predsednika Zvezde da će staviti tačku na crno-beli svet i rekao da takav čovek ne može da bude prijatelj. Nisam ja Partizan, kao što ni Čović nije Zvezda”.

Koliko je trijumf u kupu važan za ekipu i za klub, s obzirom da je to prvi trofej Partizana posle četiri godine.

“To je od neprocenjivog značaja, mnogi su poceli da sumnjaju da li će Partizan osvojiti trofej. Trijumf je doprineo da svima poraste samopouzdanje, a posebo Čanku i igračima. Ako je Zvezda bila favorit na kupu, Partizan je srcem došao do trofeja i pošteno zaradio titulu. To ćemo probati da uradimo i u domaćoj ligi”.

Mijailović kaže da se Partizan sada okreće napadu na titulu u Superligi.

“Mnogo nam znači, posle četiri meseca rada ovo dođe kao melem na ranu. Počele su u poslednje vreme da se pojavljuju razne izjave o meni, očekivao sam napade, ali niko ne može da promeni sliku o ljidima sa kojima radim. A verujem da će Partizanu biti sve bolje i bolje. Ipak, nisam želeo da pravimo euforiju oko osvajanja kupa. Okrećemo se domaćoj ligi i stabilizaciji kluba. Ima mnogo stvari, niko nas neće zaustaviti, ni manipulacijama, ni degradacijama.

Piše: Marko Protić

(FOTO: Starsport)