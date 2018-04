Osam godina prošlo je od poslednje titule, a pet sezona otkako su Lejkersi bez plasmana u plej-of. Višegodišnje tumaranje Zapadnom konferencijom i boravak uglavnom na samom dnu doveli su nekada najpopularniji tim sveta u ozbiljan problem, ali postoje indicije da bi teškim vremenima mogao da dođe kraj.

Ove sezone trener Luk Volton predstavio je neke nove Lejkerse vođene mladim snagama Kajlom Kuzmom i Lonzom Bolom, a ovog leta popularne Jezerdžije mogle bi da dožive ozbiljan remont koji bi za posledicu imao dolazak nekoliko superzvezda i potencijalno ekspresno stvaranje kandidata za šampionski prsten.

Možda i najmoćniji košarkaški novinar na planeti Adrijan Vojnarovski javnosti je izneo osvežene planove uprave Lejkersa, koji se suštinski ne razlikuju previše od originalnog projekta kojem će se težiti tokom prelaznog roka.

„Lejkersi nisu promenili svoje ciljeve - žele Lebrona Džejmsa i Pola Džordža u timu. Žele ekipu koja će se boriti za titulu i to će se dogoditi sa obojicom u timu, ili možda jednim od njih“, jasan je Vojnarovski.

Dakle, Lejkersi ne odustaju od scenarija kojim bi se ispunio decenijski san moćnika iz klupske vrhuške - da vide najboljeg košarkaša današnjice u prepoznatljivoj uniformi. Odavno je poznato da Lebron ima prijateljske odnose sa upravom Lejkersa, da oni datiraju još od njegovih ranih dana, a bitna stvar je da Kralj u Los Anđelesu već ima kuću koju često posećuje.

Želja za angažovanjem Pola Džordža tinja poslednjih godina, pošto je PG jedan od najkompletnijih košarkaša. Na terenu uvek izgleda kao da drži kontrolu u svojim rukama, ima zavidnu kontrolu lopte i njegov ples često zadivljuje košarkaške ljubitelje. Na sve to, vrlo je smiren igrač, raznovrstan napadač, strašan defanzivac, sposoban da se adaptira na sve uslove igre.

To je, istina, najviše morao da promeni dolaskom u Oklahomu, gde je glava kuće ipak Rasel Vestbruk. Bio je spreman na taj izazov, iako je u Indijani bio nedodirljiv. Ali, njegove šanse za titulu bile su gotovo nepostojeće u Pejsersima. Sa Oklahomom je, teoretski, otišao korak dalje, ali čini se da bi ovo mogla da bude njegova jedina sezona u pustinji. Naravno, ukoliko želi da se okiti prstenom do kraja karijere. Takav je igrač potreban Lejkersima, a pre svega Lebronu Džejmsu. To je ono što Kralju nedostaje sada u Kavsima.

Problem bi u ovom trenutku mogla da predstavlja nedavna izjava Pola Džordža, koji je uoči kraja ligaškog dela sezone izjavio da bi mogao sebe da zamisli u Oklahomi i posle leta.

Ono što je izazvalo određene korekcije u planovima uprave Lejkersa jeste situacija sa Kavajem Lenardom. Naime, potpuno neočekivan rasplet u odnosu Kavaja Lenarda i San Antonija doveli su do toga da nosilac franšize iz Teksasa ne igra mesecima unazad, a sve je izvesnije da bi Lenard mogao da bude trejdovan na leto. A Lejkersi će pokušati da situaciju iskoriste u svoju korist. Pitanje je samo - šta će moći da ponude Sparsima zauzvrat.

Dileme nema - Lejkersi će tokom leta imati veliki novac na raspolaganju za potpisivanje dva velika asa pošto trenutno dvojica najskuplje plaćenih igrača Bruk Lopez (ugovor na 22.600.000 dolara) i Kentavijus Kaldvel Poup (17.700.000 dolara) odlaze na kraju sezone. Kada im ugovori ističu. Takođe, u ovom trenutku je izgledno da će budžet osloboditi i Čening Fraj (7.400.000 dolara) i Ajzea Tomas (6.200.000 dolara), koji su Lejkerse pojačali u poslednjim satima pre zatvaranja transfer pijace.

Jedna od opcija za Lejkerse je i Luka Dončić. Generalni menadžer Jezerdžija Rob Pelinka gledao je Slovenca u drugom meču četvrtfinala Evrolige protiv Panatinaikosa i navodno je vrlo zadovoljan kvalitetima golobradog tinejdžera, s obzirom na neka prethodna iskustva.

Ali, dok je Dončić tek neka novija opcija, a opet i nešto bliža Finiksu, Lejkersi će se fokusirati da sa talona pokupe igrače koji će ovog leta biti slobodni. A pored Lebrona i PG u opticaju su još i Demarkus Kazins, Rasel Vestbruk i teoretski Kevin Durant.

Vredi podsetiti da će projektovani seleri kep za narednu sezonu iznositi 102.000.000 dolara, a Lejkersi bi teoretski mogli da ponude četvorogodišnje ugovore Lebronu i Raselu na 153.500.000 dolara koji počinje na 35.700.000 dolara. Džordž i Kazins će biti u mogućnosti da dobiju četvorogodišnje ugovore na 131.600.000 dolara, počev na 30.600.000 dolara.

Vestbruk je u ovom trenutku gotovo nedodirljiv, pošto Oklahoma može da mu izdvoji čak 200.000.000 dolara za novi ugovor. Durant se praktično već obećao Golden Stejtu, a da bi Lejkersi mogli da dovedu dve superzvezde, moraće da imaju slobodno između 61.200.000 i 71.400.000 dolara u seleri kepu.

Kod Lejkersa samo petorica imaju sigurne ugovore za sledeću godinu. Luol Deng, Lonzo Bol, Brendon Ingram, Kajl Kuzma i Džoš Hart. Dengu se još duguje 36.800.000 u naredne dve godine, počev od 18.000.000 dolara sledeće sezone. Ukoliko bi Lejkersi želeli da vide jedno kvalitetno ime u timu, moraće verovatno da se odreknu jednog budućeg pika sa drafta, ako ne i dva... Opet, Lejkersi bi mogli da otpuste Denga i platu mu rasporede na narednih pet godina i 7.400.000 dolara po sezoni. To bi Lejkersima donelo otprilike 63.500.000 dolara slobodnog prostora.

Lejkersi takođe imaju trojicu igrača sa negarantovanim ugovorima za sledeću godinu - Tajlera Enisa (1.700.000 dolara), Ivicu Zupca (1.500.000 dolara) i Tomasa Brajanta (1.400.000 dolara).

Dakle, prostora za rad ima, Lejkersi mogu mnogo toga da ponude i Lebronu i Džordžu. Ali, prvo će obojica morati da odbiju poslednju godinu ugovora sa svojim trenutnim klubovima na leto. Te odluke moraju da donesu već u junu, pre nego što dođu u mogućnost da pregovaraju sa drugima u julu. S druge strane, oni mogu i da prihvate poslednju godinu ugovora, ali da se unapred dogovore sa svojim klubovima da budu trejdovani na željene destinacije. Tako nešto je, primera radi, uradio Kris Pol sa Klipersima prošlog leta kada je odlazio u Hjuston.

U ovom trenutku dosta toga zavisi od sudbine Luola Denga, odnosno toga da li će Lejkersi „strečovati“ ili trejdovati Denga. Bez toga neće moći da napadnu dvojicu najpoželjnijih u ovom trenutku. Takođe, narednih sedmica raspravljaće se i o budućnosti Džulijusa Rendla.

Kombinacija je zaista mnogo... Pitanje je samo - hoće li Lejkersi dobro izabrati ovog leta ili će se, na opšte iznenađenje, odlučiti da čekaju sledeće leto?

Ipak je realnije da se u rekonstrukciju krene ovog leta, jer se Lebron ne dobija svaki dan. Posebno jer je Kralj razočaran dešavanjima u Ohaju i praktično je na korak do odluke da ode.

Foto: Action Images