Oni savijaju grafik vreme-prostor

Na sedam smo rundi do kraja ligaškog dela Evrolige, a možda je sada pravo vreme da se "skine kapa" i oda priznanje onima koji su izdržali ovaj paklen ritam, a kojima je sigurno bilo najteže. Onim najstarijim igračima koji se pored protivnika bore i protiv svojih godina. I to sa ozbiljnim godinama - preko 35! I igraju sasvim pristojno. Neki i mnogo više od toga.

Zato je Eurohups predstavio 10 najstarijih igrača u Evroligi ove sezone i uporedio njihov učinak u prva 23 kola, a mi vam prenosimo onih pet najstarijih među njima.

Idemo od najmlađih kao onim "iskusnijim".

Dodajmo samo da se u prvih 10 još nalaze i Marselinjo Uertas (Baskonija), Sergej Monja (Himki), Bobi Dikson (Fenerbahče), naravno Vasilis Spanulis (Olimpijakos) i Viktor Hrijapa (CSKA). Samo, oni su mlađi od ovih igrača koji slede.

PERO ANTIĆ, Crvena zvezda – 29. jul 1982.

2017/18: 7.4 (poeni) | 3.5 (skokovi) | 1.1 (asistencije) | 0.9 (ukradene)| 0.1 (blok) | 0.7 (izgubljene)| 19:09 minuta u proseku na parketu

Počinjemo od igrača koji je po starosti na 5. poziciji, a koji nam je i najpoznatiji. Pero Antić se ove sezone vratio u Crvenu zvezdu posle 10 godina. U utakmicama na kojima je igrao pokazao se kao daleko veća pomoć od samog "iskustva". Imao je rekord karijere u asistencijama (5) protiv Armanija i u ukradenim loptama (4) protiv Valensije. Postigao je 10 poena i imao devet skokova u pobedi Zvezde protiv Barselone, a sećamo se i trojke u Madridu.

BENO UDRIH, Žalgiris Kaunas – 5. jul 1982.

2017/18: 2.3 (poeni)| 1.0 (skokovi) | 1.0 (asistencije) | 0.2 (ukradene)| 0.0 (blokade)| 0.7 (izgubljene) | 9:39 minuta u proseku na parketu

Petnaest godina posle poslednjeg učešća u Evroligi (2000-2003) Beno Udrih se priključio Žalgirisu i služi mu kao dodatna opcija na bekovskim pozicijama. Ipak, nije previše imao uticaja na sve ove uspehe Žalgirisa koji se bori za prednost domaćeg terena u Evroligi. Najviše je doprineo u pobedi Žalgirisa nad Unikahom sa šest datih poena (79:77). On se prilično muči s zubom vremena.

RAFA MARTINEZ, Valensija – 3. mart 1982.

2017/18: 6.1 (poeno)| 1.3 skok| 1.2 (asistencije)| 0.5 (ukradene)| 0.0 (blokade) | 0.8 (izgubljene) | 14:48 minuta provedenih na parketu

U svojoj trećoj sezoni u Evroligi (2010/2011, 2014/2015), Rafa je uspeo da izjednači više od jednog rekorda karijere. Imao je pet skokova i četiri asistencije u pobedi nad Barselonom i imao indeks od 23 u pobedi nad CSKA. Imao je drugi najproduktivniji meč u karijeri (17 poena, 5/7 iz igre) u pobedi nad Unikahom. A odigrao je do sada 53 evroligaška meča. Dakle, godine su i za njega samo broj.

HUAN KARLOS NAVARO, Barselona – 13. jun 1980.

2017/18: 6.6 (poeni) | 1.1 (skokovi) | 2.1 (asistencije) | 0.4 (ukradene) | 0.0 (blokade) | 1.1 (izgubljene) | 14:56 minuta na parketu

O Navaru ne treba trošiti mnogo reči. Povrede mu u poslednje vreme ne dozvoljavaju da radi ono što ga je dovelo do toga da bude legenda Evrolige i najbolji strelac ikada (4.105). Ali će uvek ostati ona čuvena njegova La bomba. Ove sezone se naravno muči, a najbolji meč mu je bio u poraz od Valensije kada je dao 14 poena. Šutira 19 od 56 za tri poena. Dao je 614 trojki u karijeri. Po čemu je najbolji u istoriji Evrolige. Sa skoro 38 godina - nije loše, zar ne?

FELIPE REJES, Real Madrid – 16. mart 1980.

2017/18: 8.4 (poeni) | 4.7 (skokovi) | 1.0 (asistencije) | 0.2 (ukradene) | 0.3 (blokade) | 1.6 (izgubljene) | 16:32 minuta u proseku na parketu

Povrede u Realu su ga naterale da u 38. godini mora da nosi tim, ali posle 14 sezona na najvišem nivou znao je kako da odgovori na to. Imao je 10 puta dvocifren učinak u poenima u 23 utakmice u Evroligi. Treći je poenter tima (Real Madrida ni manje ni više) i drugi skakač. Ove sezone je peti put u karijeri stigao do brojke od četiri asistencije na jednom meču. A igrao je 310 utakmica do sada. U isto vreme, četvrti je u istoriji po postignutim poenima (2.806) i najbolji je skakač u istoriji Evrolige (1.691).

Foto: Star sport, MN Press