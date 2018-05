Veliki broj ljudi koji prate košarku osudio je dešavanja u završnici četvrtog meča u četvrtfinalnoj seriji između CSKA i Himkija. Tada je Himki imao napad za pobedu u kom je poentirao Čarls Dženkins, ali je sudija prekinuo igru i vratio napad Himkija na početak.

Kasnije je CSKA stigao do treće pobede i overevanja karte za Beograd.

Tom prilikom Jorgos Barcokas umalo je dobio nervni slom, Himki se žalio, a sada je Evroliga uputila zvanično pojašnjenje čitave situacije.

"Posle analize možemo da potvrdimo da je Tajler Hanikat tražio izmenu na 20.7 sekundi do kraja. Njegov zahtev nije bio otkazan, zvučni signal se oglasio na vreme kada je postojala prva situacija da se napravi izmena, a to je bilo na 5,1 sekundu do kraja četvrte deonice. Sudije nisu odmah čule signal, tako da je glavni sudija startovao vreme, nesvestan zahteva za izmenom. Kada su ljudi za zapisničkim stolom dozvali sudiju, zaustavili su vreme i vratili ga na satu. Domaći tim je odbio da izvrši zamenu, a bila im je ponuđena. Da bi se izbegla dalja odlaganja, sudije su odlučile da nastave igru bez daljih izmena".

Eto, sada postoji i zvanično objašnjenje. Ubedljivo ili ne, procenite.

Foto: MN Press