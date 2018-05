Recimo da je samo bilo pitanje vremena. U jednom momentu Crvena zvezda je presekla i sporazumno se rastala sa trenerom Dušanom Alimpijevićem. Mladi strateg je imao veliko poverenje kluba, čak mu je i odbijena ostavka koju je ponudio posle neuspeha u ABA ligi i poraza od Budućnosti, ali posle veoma loših partija u Superligi, posebno u gostima, drugog izbora nije bilo nego da dođe do rastanka.

Na klupu je sada došao Milenko Topić. Predstavljen je kao rešenje za šefa stručnog štaba "do daljeg". Što može da znači da će voditi tim na par utakmica, ili do kraja sezone, a možda i u sledećoj. To nije precizirano.

Posle odlaska Alimpijevića i ustoličenja Topića, ključno pitanje koje se postavlja je - šta Crvena zvezda dobija sa novim trenerom?

Pre svega treba istaći da je on ove sezone postavljen na poziciju pomoćnog trenera kako bi svojim iskustvom, životnim i igračkim, pomogao Alimpijeviću. I sama činjenica da dolazi sa pozicije pomoćnog trenera govori nam da u tom smislu nije neki preveliki zaokret u odnosu na Alimpijevića. Sarađivali su zajedno, sada ga je Topić "samo" nasledio.

Naravno, Topić će sada imati mnogo više prostora da implementira svoju viziju košarke u date igrače koje veoma dobro poznaje, proveo je sa njima celu sezonu i to mu je najveći plus. Neće biti potrebe da prođe “period upoznavanja”, jer vremena nema. Minus je što će izostati ta vrsta “iznenađenja”, ili "šok" terapije.

Topiću nije bilo lako da prihvati ponudu Zvezde da postane prvi trener po odlasku Alimpijevića, ali će morati da se uhvati u koštac sa datim problemom. Ovo će mu biti prvi posao glavnog trenera, pa iz tog ugla ne možemo da kažemo da je Zvezda dobila na "trenerskom iskustvu".

Pre angažmana u Crvenoj zvezdi, Topić je radio i kao asistent trenera u Mađarskoj, u Segedinu, odakle je probao da crpi znanje i neophodno iskustvo u trenerskom poslu. Sada će biti gurnut u vatru i praktično je doveden pred svršen čin. Na početku trenerske karijere dobio je vruć krompir u ruke i sada je na njemu da pokaže šta može.

Jedinu priliku do sada da pokaže šta zna imao je u Evroligi. Zvezda je igrala meč protiv Olimpijakosa, a u 23. minutu te utakmice Dušan Alimpijević je isključen i iz čistog mira Topić je gurnut u vatru. Slična situacija kao što je sada na snazi. Atmosfera je bila užarena, iako je Olimpijakos u pitanju, i popularni Top se odlično snašao. Bilo je trzavica u prvim minutima, ali je potom Zvezda počela bolje da igra i Olimpijakos je prvi put položio oružje protiv Zvezde. Topić je odlično završio posao na tom duelu koji će mu mnogo značiti kao iskustvo pred naredne izazove.

Oni koji su imali prilike da razgovaraju sa Topićem i vide njegovo ponašanje van terena znaju da se radi o vrlo smirenom, pa čak i tihom čoveku koji se vodi onim "u se i u svoje kljuse". Čak je i tada protiv Olimpijakosa delovao pomalo kao da se ne oseća dobro u svojoj koži, ali rezultat nije izostao.

Sa te strane biće promena u odnosu na energičnog Alimpijevića. Igrači će imati malo drugačiji pristup od strane trenera, pa možda to bude način na koji će se klupa probuditi, a igrači početi da daju ono što su znali više puta ove sezone i to protiv najjačih timova Evrolige. Sada deluju nezainteresovano, a na Topu je da opali plotun i probudi ih.

Zvezda je dobila mirnog trenera, sa ne previše iskustva, pa zato i ne možemo unapred da znamo kakvu će igru forsirati i koliko će se to razlikovati u odnosu na dosadašnji deo sezone. Nismo imali toliko puta da gledamo Topića na delu. Naravno, kada je trenerski posao u pitanju.

Kao igrača sećamo ga se najviše iz perioda od 1997. do 1999. godine kada je nosio dres Crvene zvezde i bio je fantastičan. Tada je znao da pokaže srce na terenu, znao je da pokaže da poseduje liderske sposobnosti, a to će mu sada kao treneru biti više nego potrebno. Veliki plus mu je što uživa poštovanje kod navijača kao veliko košarkaško ime koje je nosilo dres Zvezde i zna kako se to radi. Sada to treba da prenese na igrače.

Prvi izazov za Topića biće Borac iz Čačka u okviru Superlige. Crvena zvezda će juriti pobedu, kao i da ona bude ubedljivija od sedam razlike koliko su crveno-beli poraženi u Čačku.

Topić će biti na ispitu. U slučaju uspeha, kupiće sebi malo vremena. Da to "do daljeg" traje što duže za njega. A za to će mu biti potrebno vođenje utakmice kao one protiv Olimpijakosa u Evroligi.

Ne samo protiv Borca, nego na svakom narednom meču.

Foto: Action images