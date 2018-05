Košarkaška mašinerija Željka Obradovića stiže na F4 u Beograd. Nema sumnje, Žoc je u sebi svojstvenom maniru zagrejao motor ekipe u pravi čas, što samo po sebi povlači odgovornost ponavljanja uspeha iz prošle sezone. Može li Fener i ovoga puta da se okiti zlatom, budući da je u regularnom delu sezone uspeo da otkine drugu poziciju? Prošle godine je bio tek peti, a svi znamo šta se na kraju desilo. O toj slici i prilici za Mozzart Sport govori desna ruka šefa struke turske ekipe Vladimir Androić...

„Žalgiris je zaista ozbiljan rival. Mislio sam u toku sezone da je Olimpijakos tim koji je kadar da stigne do završnog turnira, ali se naš polufinalni takmičarski partner pokazao kao žilaviji rival. Ako na to mislite, neće biti lako. Mi smo možda na papiru zadužili lakšeg rivala, u odnosu Real Madrid koji ide na CSKA, ali to u ovom trenutku nikako ne treba smatrati nekim relevantnim pokazateljom. Žalgiris je zaslužio svoj plasman, kao i mi, pošto smo kada je to bilo najpotrebnije imali snage da se na terenu iskažemo upravo protiv Žalgirisa, ali i protiv Baskonije“, kaže za Mozzart Sport, Vladimnir Androić, na šta smo iskusnog operativca u stručnom štabu Fenerbahčea zamolili da prokomentariše, odnosno da oceni, koji bi igrač na terenu mogao da napravi ključnu razliku?

„Vi mislite na prošlu sezonu, odnosno na trenutak kada je iskočio Bogdan Bogdanović, a zatim i Nikola Kalinić, kao i Ekpe Judo. Mi ovoga trenutka mislimo da bi to morao da bude ceo tim. Timskim duhom može se stići do finala“, kaže Androić, a zatim prognozira usijanje na parketu.

„Oba polufinalna para očekuju teške utakmice. Što se Fenerbahčea tiče, mi smo podizali formu tokom cele Evrolige. Ono što je za nas u ovom momentu prevashodno bitno, odnosi se na zdravstveni bilten koji je odličan. Naravno, kako se bliži utakmica, svakako će rasti tenzija. To je normalno, budući da sutra u 10.30, stižemo u Beograd“, kaže Žocov pomoćni trener pa nastavlja da komentariše atmosferu koja će u srpskoj prestonici dočekati košarkaše četiri najbolja time Evrolige.

„Svaka čast Žalgirisu, s obzirom da je u rukama njihovih navijača po informacijama s kojima raspolažem završilo 4.000, možda i čitavih 5.000 ulaznica. Fenerova navijačka pratnja zadužila je između 7.000 i 8.000 ulaznica. Uz to, Željko i ja smo u svojoj režiji obezedili značajan broj karata, što samo po sebi obećava uzbudljivu partiju. Moja jedina žal u tom smislu odnosi se na cene ulaznica koje su skupe za srpske prilike, da bi svi oni koji to žele posetili košarkaški spektakl prve klase“, rekao je Androić, a mi u finiš ulazimo s pitanjem, koje se odnosi na eventualno tipovanje trenara na ulazak Fenerbahčea u finalni klinč.

„Mi trenutno razmišljamo jedino o utakmici protiv Žalgirisa. Moja jedina ozbiljna zamerka odnosi se na format takmičenja, budući da stojim iza stanovišta da bi bilo najbolje, da se evroligaška završnica igra u seriji. Ovako će o svemu odlučivati detalji, zapravo nijanse“, zaključio je Vladimir Androić svoj raport za Mozzart Sport.

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN

FOTO: MN Press