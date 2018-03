Drugi reket Srbije i jedini preostali predstavnik našeg tenisa u osmini finala mastersa u Majamiju (i turnira uopšte u obe konkurencije), Filip Krajinović večeras, prvi put u karijeri ukršta rekete sa Huanom Martinom del Potrom.

Iako je Argentinac u fantastičnoj formi, te je minule sedmice osvojio masters u Indijan Velsu pošto je savladao branitelja naslova, Rodžera Federera, momak iz Sombora ima odličnu priliku da se nađe u drugom četvrtfinalu u karijeri nekog od mastersa. Jasno je da je Toranj iz Tandila bolji teniser, ali kada bi se gledali idealni uslovi. A oni su za njega trenutno daleko od idealnih. Em mu podloga posebno ne odgovara, em je jako umoran, što i sam priznaje.

Argentinac je poznat po tome što ne može u kontinuitetu da igra kvalitetno pošto mu telo to jednostavno ne dozvoljava. A možda i um, jer nikada nije bio previše ambiciozan. Zadovoljava se sa relativnno malim i ukoliko uvidi da ne može dalje, ume da izgubi kada se najmanje očekuje.

To je i prilika za srpskog Dejvis kup reprezentativca koji je je odlično odigrao prva dva meča u Majamiju i probio se u osminu finala bez izgubljenog seta. Dakle, umor nije tema tako da bi jakim tempom od samog starta mogao da istroši već poprilično isceđenog Delpa. Treba napomenuti i da je Fićin problem to što slabo igra protiv najboljih, što se videlo i u Indijan Velsu kada je lako pao protiv Fedeksa. Biće to prvi susret Krajinovića i Del Potra, a možemo ga očekivati ne pre 20 časova po srednjoevropskom vremenu.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Uto 20:30 8267 ATP Del Potro J. - Krajinovic F. vg 1 2,05 Uto 17:05 8307 ATP Raonic M. - J.Chardy 1s/k 1-1 1,65 Uto 17:05 8310 ATP Cilic M. - J.Isner ts 3 2,19 Uto 21:55 7645 ATP Coric B. - Shapovalov D. ug više (22.5) 1,75 Ukupna kvota 12,96

Dan na centralnom terenu u Majamiju, koji nosi prilično banalan naziv - Stadion, otvaraju Džon Izner i Marin Čilić. Dva gromovnika od kojih možemo očekivati malo brejkova, ali mnogo asova.

Posle Fiće i Delpa na teren izlaze Denis Šapovalov i Borna Ćorić. Hrvat vodi sa 1-0 u međusobnim ogledima, a verujemo i da će nakon ovog meča povećati prednost. Mladi Kanađanin odlično igra, ali se i previše muči ceo turnir, tako da će se teško ponovo izvući ako bude egala.

Potencijalno najinteresantiniji meč devetog dana mastersa u Majamiju može se očekivati od duela dva "buduća broja 1", Aleksandera Zvereva i Nika Kirjosa. Australijanac vodi sa 3:2, ali se čini da je Nemac trenutno u boljoj formi. Svakako možemo očekivati napet meč.

Fiks treba tražiti na sudaru preporođenog Miloša Raoniča i iskusnog Žeremija Šardija. Francuz odlično igra, ali je ipak momak rođen u Podgorici bolji. I to mnogo i ako ne bude odigrao ispod svog proseka oduvaće Francuza sa Floride.

Foto: Action Images