Novak Đoković

Novakov put strpljenja i samoodricanja pokrenut željom da se vrati tamo gde je bio, to jest na sam vrh nastavlja se danas susretom trećeg kola na mastersu u Rimu.

Srpski as igra četvrti meč dana na Čentraleu, a protivnik mu je veoma nezgodni Španac Albert Ramos Vinjolas koji je u drugom kolu uspeo da savlada Džona Iznera i to nakon tri taj-brejka. Novak do sada nije imao problema sa trenutno 41. reketom sveta kojeg je savladao u svih pet odmeravanja, ali opraz je tu:

"Mnogo puta smo se odmeravali i sasvim sam siguran da će meč biti težak. Ramos je uvek veoma kompetitivan protivnik kojeg je komplikovano pobediti, a posebno kada se igra na šljaci", prognozirao je Srbin.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Čet 19:35 8261 ATP Djokovic N. - Ramos A. ug više (20.5) 1,90 Čet 14:05 8363 WTA Kontaveit A. - Williams V. ts tri 2,29 Čet 21:05 8447 WTA Wozniacki C. - Sevastova A. ki 1 1,60 Čet 15:20 8461 ATP R.Nadal - Shapovalov D. h 1 (-6.5) 1,80 Ukupna kvota 12,53

Pre njih dvojice Rafael Nadal će imati zanimljiv obračun sa jednim od najvećih talenata, Denisom Šapovalovim. Momak ruskih korena, koji je rođen u Izraelu, a igra za Kanadu predstavlja pravo osveženje na turu, ali je još "zelen" za Rafu koji je, čini se, u Rimu svoj na svome. Sem toga, Španac "duguje" Šapovalovu za poraz prošle godine u Kanadi.

Sa ženske strane žreba u današnjoj bet-analizzi prestižnog takmičenja u prestonici sa obale Tibra izdvajamo dva duel. Prvi je sudar Venus Vilijams, žive legende belog sporta koja je u Rimu prvi i jedini put podigla pehar još davne 1999. i Anet Kontevejt. Njih dve su se sastale nedavno na šljaci Madrida kada je Estonka prošla dalje nakon borbe u tri seta. Nešto slično možemo očekivati i ovaj put

Odlična Letonka Anastasija Sevastova, koja je izbacila našu Aleksandru Krunić i Karolina Voznijacki zatvaraju dan na Čentraleu. Verujemo i da će ovo biit kraj puta za Sevastovu koja je lagano savladana u sav tro odmeravanja sa plavookom plavušom iz Odenzea. Treba napomenuti i to da bi Karolina naokon Rima mogla da se vrati na prvo mesto svetske liste ako se poklopi više faktora, tako da je sigurno silno motivisana.

***kvote su podložne promenama

Foto: Action Images