Redom se pojavljuju vesti kako su poznati sportisti zaraženim koronom, dogodilo se to i Kristijanu Ronaldu, a evo sada i čuvenom motociklisti Valentinu Rosiju.

On je pozitivan na koronu, a to je među vozačima drugi slučaj ukupno, a prvi u Kraljevskoj klasi. Do sada nijedan pozitivan slučaj novog virusa nije uticao na nastavak šampionata.

Rosi je to sve objavio na društvenim mrežama.

"Nažalost, ovoga jutra sam se probudio i kosti su me bolele, imao sam temperaturu i loše sam se osećao. Brzo sam odradio PCR test i bio sam negativan, baš kao i u utorak, ali sam oko 4 sata posle podne dobio poziv i rečeno mi je da je moj drugi test bio pozitivan. Sa žaljenjem vas obaveštavam da ću propustiti trku u Aragonu, ali i onu nedelju dana kasnije. Ljut sam i tužan, poštovao sam protokol najbolje što sam mogao, ali šta je tu je, ovo ne može da se promeni. Pratiću savete lekara i nadam se da ću uskoro ozdraviti", naveo je Valentino Rosi.