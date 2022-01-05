O NAMA
Portal mozzartsport.com onlajn je od aprila 2011. i radi u okviru kompanije MOZZART.
Mozzartsport.com servisira redakcija uz pomoć svih resursa kompanije MOZZART. Portal je na usluzi kladiocima svih profila, kao i sportskim entuzijastima i poklonicima, 24 časa dnevno, 365 dana u godini. Sajt vam nudi rezultate uživo (livescore), meč servise (match cast), kvote, uporedne (head to head) statistike, tabele, mnoštvo podataka neophodnih kladiocima, vesti iz svih sportova i liga na listi kladionice MOZZART, kratke informacije, analize, intervjue, komentare, kolumne, humorističke tekstove, interakciju sa kladionicom MOZZART preko društvenih mreža…
Naš kredo je – ‘tačnost, pravovremenost i integritet’. Za kratko vreme portal mozzartsport.com postao je najlčitaniji specijalizovani sportski portal u zemlji, izvor informacija mnogim korisnicima interneta i medijskim kućama, citiran je u velikom broju pisanih i elektronskih medija širom sveta.
Ako ste zaljubljenik u klađenje i sport – na pravom ste mestu.
Redakcija
O MOZZARTU
Kompanija Mozzart na tržištu igara na sreću posluje od 2001. godine. Poslovna politika kompanije bazirana je na modernim principima poslovanja. Tokom prethodnih 17 godina postali smo lideri u oblasti igara na sreću i sportskog klađenja u regionu Jugoistočne Evrope. U ovom trenutku, sa oko 1.000 uplatnih mesta, brend je prisutan na teritoriji Srbije, Malte, Republike Srpske, Severne Makedonije, Hrvatske i Rumunije. U Mozzartu 4.000 profesionalaca svakog dana radi na kontinuiranom unapređenju usluga, dok je krajnji cilj uspešno predviđanje potreba klijenata i održavanje njihovog zadovoljstva.
U okviru osnovne delatnosti, kompanija Mozzart ima sopstvenu produkciju i ponudu visokokvalitetnih kvota za klađenje na najrazličitije sportske i druge događaje, sa oko 15.000 kvota na više od 700 događaja dnevno. Pored toga, u svakom trenutku u ponudi je i više od 350 standardnih igara na fudbalske utakmice i više od 450 specijalnih igara na ostale sportove. Kao podršku organizaciji sportskog klađenja, razvili smo zaokružen informatički sistem proizvodnje, održavanja i nadgradnje pratećeg softvera koji omogućava pouzdano umrežavanje velikog broja uplatnih mesta i kvalitetno upravljanje rizikom.
Unapređujući komunikaciju s klijentima, osnovali smo klub lojalnosti „Mozzart Club”, koji u ovom trenutku broji više od 200.000 članova i jedan je od najvećih klubova lojalnosti u regionu.
Relevantan i koristan sadržaj o najnovijim igrama, benefitima, bonusima, društveno odgovornim akcijama jednom nedeljno dobije više od 200.000 pretplatnika njuzletera kompanije Mozzart.
Mi smo posvećeni modernizaciji društva u celini i učestvujemo u razvoju uspešne tržišne ekonomije, istovremeno poštujući životnu sredinu i društvo u kom živimo.