O NAMA

Portal mozzartsport.com onlajn je od aprila 2011. i radi u okviru kompanije MOZZART.

Mozzartsport.com servisira redakcija uz pomoć svih resursa kompanije MOZZART. Portal je na usluzi kladiocima svih profila, kao i sportskim entuzijastima i poklonicima, 24 časa dnevno, 365 dana u godini. Sajt vam nudi rezultate uživo (livescore), meč servise (match cast), kvote, uporedne (head to head) statistike, tabele, mnoštvo podataka neophodnih kladiocima, vesti iz svih sportova i liga na listi kladionice MOZZART, kratke informacije, analize, intervjue, komentare, kolumne, humorističke tekstove, interakciju sa kladionicom MOZZART preko društvenih mreža…

Naš kredo je – ‘tačnost, pravovremenost i integritet’. Za kratko vreme portal mozzartsport.com postao je najlčitaniji specijalizovani sportski portal u zemlji, izvor informacija mnogim korisnicima interneta i medijskim kućama, citiran je u velikom broju pisanih i elektronskih medija širom sveta.

Ako ste zaljubljenik u klađenje i sport – na pravom ste mestu.