Ova Politika privatnosti ima za cilj da objasni kako i zašto MOZZART DOO BEOGRAD (u daljem tekstu “Društvo”) u svojstvu rukovaoca obrađuje vaše podatke o ličnosti i mere koje preduzima da Vaši podaci budu sigurni i zaštićeni. Obrada podataka o ličnosti vrši se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

3. Kada prikupljamo vaše podatke?

Vaše podatke prikupljamo prilikom:

3.1. Korišćenja internet stranice i mobilne aplikacije

Društvo prikuplja podatke od posetilaca internet stranice www.mozzartsport.com na osnovu legitimnog interesa, radi boljeg razumevanja potreba korisnika i unapređenja usluga. U navedene svrhe prikupljaju se sledeći podaci:

1. vreme i datum posete stranici,

2. stranice koje posetilac pregleda,

3. tip i verzija internet pretraživača,

4. IP adresa računara posetioca,

5. mobilni identifikator ukoliko se pristupa sa mobilnog telefona.

Koristimo kolačiće (cookies) kako bismo vam pružili uslugu sa potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići (cookies) su male tekstualne datoteke prenete na računar posetioca u svrhu praćenja korišćenja određenih stranica. Ukoliko je na računaru korisnika ugašeno primanje kolačića, korisnik i dalje može da koristi stranice, ali će funkcionalnost usluge biti delimično ograničena. Za više informacija, pogledajte Politiku kolačića.

3.2. Registrovanja

Ukoliko odlučite da se registrujete na naš sajt, potrebno je da unesete Vaše korisničko ime, lozinku, e-mail adresu i opciono fotografiju. Pravni osnov obrade Vaših podataka o ličnosti je pristanak, imajući u vidu da samostalno i slobodno birate da li želite da ostavite Vaše podatke i registrujete se. Prilikom ostavljanja komentara, prikupljamo vreme i datum komentara, kao i IP adresu sa koje je komentar postavljen.

3.3. Prijava putem društvenih mreža (Facebook, Twitter, Google Plus)

Ukoliko imate nalog na Facebook-u, Twitter-u ili Google Plus-u, možete se prijaviti na naš sajt i putem tih naloga. U tom slučaju, od vašeg provajdera preuzimamo vaše ime i prezime, korisničko ime, e-mail adresu i fotografiju, ukoliko je imate. Pravni osnov obrade je pristanak, imajući u vidu da samostalno i slobodno birate da li želite da se prijavite.

3.4. Ostavljanja komentara:

Ako želite da ostavite komentar na Mozzart Sport portalu, to možete učiniti kao gost ili kao registrovani korisnik. Ukoliko želite da ostavite komentar kao gost, to možete učiniti bez ostavljanja dodatnih podataka, uz mogućnost unošenja imena/nadimka. U svakom slučaju ćemo prikupiti vreme i datum komentara, kao i IP adresu sa koje je komentar postavljen.

Vaš komentar objavljujemo pod imenom/pseudonimom koji sami odredite (e-mail adresa ostavljena pri registraciji nije vidljiva), a sadržinu komentara kreirate sami. Vi birate da li ćete Vaše lične podatke učiniti dostupnim javnosti. Ukoliko označite da Vam se sviđa neki komentar, prikupljamo Vašu IP adresu.

3.5. Komunikacije sa igračem:

Društvo korisnicima pruža korisničku podršku putem telefona i email-a. Ukoliko nam se obratite na kontakt adrese redakcije na Mozzart Sport portalu, telefonski razgovor se neće snimati. Podaci prikupljeni na ovaj način obrađuju se isključivo radi pružanja korisničke podrške.

3.6. Marketinga i personalizacije ponude:

Slaćemo vam push notifikacije ukoliko aktivirate tu opciju na našem sajtu ili mobilnoj aplikaciji. Pravni osnov obrade je vaš pristanak. U podešavanjima imate mogućnost da push notifikacije prilagodite vašim interesovanjima i da samo njih primate. Ukoliko ne želite da primate navedena obaveštenja, u svakom trenutku možete otkazati ovu opciju.

Određene podatke (posećene stranice, odabrani favoriti itd.) obrađujemo radi personalizacije ponude i u marketinške svrhe, uključujući automatizovanu analizu vaših interesovanja, i to isključivo u cilju plasiranja vama odgovarajućih reklamnih poruka.

3.7 Organizovanje takmičenja (Mozzart Prognozer)

Učestvovanjem u takmičenju, učesnici daju saglasnost da u slučaju pobeđivanja u takmičenju, Društvo ima pravo da koristi username igrača, a u svrhu javnog objavljivanja rezultata takmičenja. U svrhu takmičenja, Društvo koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika prilikom registrovanja, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavestiti Društvo o njihovoj promeni. Za potrebe učestvovanja u takmičenju, pored podataka ostavljenih prilikom registracije, Društvo pribavlja i matični broj igrača ukoliko igrač želi vezu sa Mozzart Bet nalogom.