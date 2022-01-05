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Kejleb Jirenći (©www.ccfc.co.uk)
Fudbal

Prebaci Koventri 100.000.000 evra: Lampard dobio rekordera iz Danske

Dejan Stanković (@StarSport)
Fudbal

Stanković: Izgleda da je ovde uvek pitanje života i smrti, iako se ja ne slažem sa tim

(@StarSport)
Fudbal

Feđa Dudić: U dve utakmice 35 šuteva i 20 kornera, a nismo dali gol! Očekujem da ga damo iz prekida

(©MN Press)
Fudbal

Mezei posle sezone u TSC-u: Bolji smo tehničari od srpskih igrača

Fudbal

TRANSFERI UŽIVO (petak, 7. avgust)

Samed Baždar (©stvv)
Fudbal

Ode Baždar u Belgiju, među Japance koji znaju fudbala

(©Reuters)
Fudbal

Hetafeov napadač završio sezonu koja nije ni počela

(©Starsport)
Fudbal

Brazilski skaut napravio dupli problem Partizanu

Fudbal

Dete htelo kući, Real ni da čuje: I tako Franko završi u Firenci

Nikola Džepina (FIBA)
Košarka

Ima li minuta za klince? Važno je i samo što su tu

Aleksandar Miljković i Strahinja Pandurović
Fudbal

Miljković zna kako je na Marakani: Nije dobro za nas što je Zvezda izgubila u Evropi

(©MN Press)
Fudbal

Olimpijakos u potrazi za levim bekom došao do Tiknizjana

Filip Blečić (©MN Press)
Ostalo

Raspucani Blečić i Stojković: Orlići konačno izborili vizu za Svetsko prvenstvo

Aleksandar Vukotić, Jovan Mijatović i Marko Ivezić (©Reuters, ©Guliver)
Fudbal

Srbi startuju u uvek ujednačenoj Cvajti: Mijatoviću uzdrman status, za razliku od Ivezića i Vukotića

(©Starsport)
Fudbal

Raća: Ako se uprava povuče, odoh i ja! Ali to bi usporilo Partizanov oporavak

(©Starsport)
Fudbal

Da smo ispunili želje trenera i sve igrače doveli na vreme, da li bismo bili favoriti protiv Hetafea?

(©FK Vojvodina)
Fudbal

Savić: Nebitno da li igramo protiv Ajaksa i Zvezde ili Mačve i Radnika, fokus je uvek isti

(©Starsport)
Fudbal

Radosav Petrović: Plata je najspornija tačka u svim pregovorima! Naš maksimum je 20.000 evra

Foto: KK Mega
Košarka

Mega na pripremama igra protiv prestižnog univerziteta

Viktor Vembanjama (FIBA)
Košarka

Gledajte Vembanjamu u Beogradu za 800 dinara

Omar Balo (FIBA)
Košarka

Stameni centar dominirao u Italiji, sada stiže u Valensiju

(Reuters)
Fudbal

Siti odbio prvu ponudu za Rodrija, ali samo kupuje vreme i tvrdi pazar

Saša Lukić (©Reuters)
Fudbal

Gotovo: Saša Lukić u Ipsviču za 10.500.000 evra

Radosav Petrović i Idrisu Baba
Fudbal

Posle dva meseca Baba konačno Partizanov: Svestan sam situacije i raspoložen da pomognem

Brinton Lemar (Foto: ABA liga/Filip Barbalić)
Košarka

Svi putevi vode u Rim: Od Alimpijevića u jedan od dva italijanska projekta

Kevin de Brujne (©Reuters)
Fudbal

Buongiorno Italia: De Brujne centar Alegrijevog Napolija

Slobodan Medojević na promociji
Fudbal

Medojević opet u Vojvodini, ovog puta u ulozi pomoćnog trenera

Fudbal

BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

(MN Press)
Fudbal

Saveti novog šefa Sudijske komisije: Ko se zatrči ka arbitru – žuti! Ko hoće da „pleše“ sa nama – isto žuti

Mario Hezonja (FIBA)
Košarka

Hrvati u najjačem sastavu u avgustu

Garison Metjuz (Foto: AFP)
Košarka

Dolazi u Milano samo da bi se vratio u NBA i to ne krije

Miljan Đurović (©Instagram/FK Bor)
Fudbal

Bor dočekuje Napredak u Zaječaru: Dovoljno je blizu da nas navijači podrže

(Reuters)
Fudbal

Ko će ovu silu da sačuva? Murinjo spremio plan za uništavanje Barselone

Kapiten Klub Briža Hans Fanaken
Fudbal

PREDLOZZI I TIPOVANJA (petak): Kec u Brižu je zacrtan, pojačajte ga sa 2-5

Fudbal

Arsenal sprema nešto veliko, Atletiko bira manje zlo i strepi za Kutija

Maksimilijen Busu (©FK Voždovac)
Fudbal

Voždovac doveo francuskog štopera