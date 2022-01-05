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Kejleb Jirenći i zvanično postao novi fudbaler premijeligaša
“Očekujem da ko god bude igrao da svoj maksimum, pogotovo zato što izlazimo iz jednog poraza, koji nismo ni očekivali, niti verovatno bili spremni na to”, istakao trener Crvene zvezde uoči meča sa Novim Pazarom
“Golmani oba naša prethodna rivala bili su u timu kola”, ističe trener Kragujevčana pred subotnju utakmicu sa Zemunom na praznom Čika Dači
“Nisam se osećao ugodno u Bačkoj Topoli”, kaže mađarski vezista
Pratite sa nama iz minuta u minut sva dešavanja sa fudbalske pijace...
Bivši napadač Partizana napustio Saragosu i potpisao za Sint Trojden
Kristantus Uče doživeo tešku povredu na pripremama
Za Hetafe će moći da budu samo dvojica novajlija
Fjorentina predstavila osmo letošnje pojačanje
Pitanje je, mogu li Nikola Kusturica i Nikola Džepina da dobiju koji minut, makar na prijateljskim utakmicama protiv Francuske
“Sad će pokušati da se vade, apsolutni su favoriti, ali mi smo dobra ekipa, na pravom putu i fizički dominantna - pokazaće se to u budućnosti", istakao iskusni desni bek Novog Pazara
Defanzivac Crvene zvezde, kao i Fransisko Moura iz Porta na skeneru Atinjana
Kadeti Srbije bolji od Poljske – 35:28 (18:11). Čak devet golova u prvih 30 minuta za našeg levog beka, ukupno 11
Novi šampionat drugog ranga nemačkog fudbala kreće ovog petka od 20.30 časova susretom Bohuma i Herte
„Natho nam je potreban“, nagoveštava sportski direktor razgovor sa doskorašnjim kapitenom
Raća Petrović govorio o dolascima Čumića i Miladinovića, zašto nema novog levog beka i štopera, kao i koji igrači Partizana su traženi
“Kako ćemo da izgledamo bez lopte, da li ćemo da pokažemo dovoljan nivo organizacije i ambicije da pobedimo”, kaže Vošin šef stručnog štaba
“Nisam došao da se razbacujem; da je Partizan u sjajnoj situaciji, doveo bi dokazanog sportskog direktora, dao bi mu platu od 300.000 do 500.000 evra i to bi bio garant uspeha“, ističe Raća i citira reči Slaviše Jokanovića
Beograđane očekuju dve utakmice protiv Oburna
Košarkaški savez Srbije objavio cene karata za susret protiv Francuza
Omar Balo postaje Slepi miš, ali prvo ide na pozajmicu
Real obavešten sa igračeve strane, Katalonci investiraju 120.000.000 u četvorogodišnji ugovor
Ugovor na četiri godine
Crno-beli promovisali novo pojačanje u veznom redu
Brinton Lemar novi igrač Maksima Rome
Promena na klupi Azura, rešenost Kevina da u Napulju ostavi dubok trag, De Laurentisov inat da dokaže da je bio u pravu i neupitna naklonost navijača, gotovo su savršeni preduslovi za promenu trenda
„Jednostavno, i u fudbalu i u životu, čovek treba da prepozna kada je prava prilika i da je iskoristi i tako je u mom slučaju“, opisao je prošlosezonski kapiten Voše povratak u matični klub.
Evo kome najviše verujete
Frank de Blekere prvi put pred medijima u Srbiji
Svi su tu, igraće protiv Letonije i Holandije
Garison Metjuz postaće novi član Manekena, a njegove izjave su prilično zanimljive
Trener novog člana Mozzart Bet Prve lige Miljan Đurović traži od svojih igrača mnogo bolji nastup u subotu nego protiv Spartaka (0:3)
Real verovatno završio prelazni rok
Pročitajte nekoliko predloga za 7. avgust...
Opcija je i Bredli Barkola
Maksimilijen Busu, koji je prethodno igrao u češkom drugoligašu Visočini, promovisan na Krovu