USLOVI KORIŠĆENJA
Korišćenjem bilo kog dela Mozzartsport.com portala automatski prihvatate sva aktuelna pravila korišćenja. Korisnici su dužni da se redovno upoznaju s pravilima korišćenja, pa se smatra da su korisnici korišćenjem Mozzartsport.com portala u svakom trenutku upoznati s važećim pravilima korišćenja, i da su ih razumeli u celosti.
Nijedan deo Mozzartsport.com portala ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, niti za njihovo promovisanje. Portal Mozzartsport.com neće prikupljati lične podatke korisnika prilikom posete portalu Mozzartsport.com, osim u slučaju kada korisnici lično obezbede te podatke i daju saglasnost za prikupljanje istih.
Ako prilikom posete portalu Mozzartsport.com korisnik ne radi ništa drugo osim kretanja kroz stranice i preuzimanja informacija, automatski se prikupljaju određene informacije, koje ne identifikuju lično korisnika.
Podaci koje skupljamo su sledeći:
Vrstu browser-a i operativnog sistema pomoću kojeg je pristupljeno portalu Mozzartsport.com, Domen i IP adresa, Strane koje korisnik posećuje, Vreme pristupa i dužinu posete, Ukoliko je korisnik došao na portal Mozzartsport.com linkovanjem sa nekog drugog sajta, adresu tog sajta, Ako nam korisnik sam prosledi informacije. U slučaju da korisnik pruži informacije slanjem e-maila ili popunjavanjem kontakt forme, te informacije će biti korišćene samo u svrhu lakše pomoći pošiljaocu. Portal Mozzartsport.com ne sakuplja lilčne podatke za druge svrhe, i ne prosleđuje ih drugim privatnim organizacijama. Podaci korisnika biće dati na uvid nadležnim državnim organima ako smo zakonom obavezani da to uradimo.
COOKIES
Cookie je fajl koji portal postavlja na računar korisnika kako bi mogao da zapamti specifična podešavanja vaše sesije dok ste u poseti portalu. Računar korisnika deliće podatke samo sa sajtom koji ga je postavio i nijedan drugi sajt mu ne može pristupiti. Portal Mozzartsport.com može koristiti ovaj fajl za tehničke potrebe kako bi pružio bolju navigaciju korisniku ili mu omogućio da prilagodi korišćenje sajta svojim potrebama. Ukoliko korisnik ne želi da ima cookie-je na svom računaru, može promeniti podešavanja u svom browser-u.
MOZZARTSPORT.COM PORTAL
Kompanija “Mozzart d.o.o.”, koja je osnivač portala Mozzartsport.com, korisnicima u dobroj nameri obezbeđuje korišćenje sadržaja Mozzartsport.com portala. Svi posetioci imaju pravo da besplatno koriste sadržaje portala, ukoliko ne krše pravila korišćenja.
Portal Mozzartsport.com sastoji se od sopstvenih sadržaja, zatim sadržaja partnera i oglašivača, sadržaja kreiranih od strane korisnika, kao i linkova ka spoljnim stranicama. Mozzartsport.com sadržaje objavljuje u dobroj nameri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost i Mozzartsport.com se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.
AUTORSKA PRAVA
Mozzart d.o.o. je vlasnik autorskih prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala smatra se kršenjem autorskih prava Mozzartsport.com portala i podložno je tužbi. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se povredom autorskih prava. U slučaju povrede autorskih prava, Mozzart d.o.o. u skladu sa Zakonom, ima pravo na sudsku zaštitu i naknadu štete. Ukoliko korisnik smatra da je Mozzartsport.com povredio autorska prava, slučaj će biti odmah razmotren, a sporni sadržaji biće uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe.
LINKOVI NA SPOLJNE STRANICE
Mozzartsport.com sadrži linkove na web stranice izvan vlastitog portala. Mozzartsport.com linkove objavljuje u dobroj nameri i ne može se smatrati odgovornim za sadržaje izvan svog portala.
YOUTUBE
Mozzartsport.com objavljuje video fajlove koji su locirani na serverima YouTube.com.
Video fajlovi koji su označeni kao "Related" postavljeni su po automatizmu YouTube softvera na koji Mozzartsport.com nema niti može imati uticaja. Samim tim Mozzartsport.com nije odgovoran za sadržaje ovih video fajlova.
PROMENA USLOVA KORIŠĆENJA
Modifikovanje i promene pravila Mozzartsport.com zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje pravila. O važnim promenama i dopunama Mozzartsport.com može obavestiti korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na portalu. Korišćenjem bilo kog sadržaja na Mozzartsport.com portalu smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima.
UPUTSTVO ZA KOMENTARE
Mozzartsport.com zadržava pravo izbora komentara koji će biti objavljeni, kao i pravo skraćivanja komentara.
Molimo vas da ne šaljete komentare koji sadrže govor mržnje (pogledajte napomenu), psovke i uvrede, sadržaje kojima se povređuje privatnost nekog lica, kao i komentare koji se ne odnose na vest koju komentarišete.
Molimo vas da obratite pažnju na pravopisnu i gramatičku ispravnost komentara šaljete, prednost će imati komentari koji su napisani bez pravopisnih i gramatičkih grešaka.
Napomena: Zakon o javnom informisanju – član 38: Zabranjeno je objavljivanje ideja, informacija i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihove seksualne opredeljenosti, bez obzira na to da li je objavljivanjem učinjeno krivično delo.