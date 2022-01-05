USLOVI KORIŠĆENJA

Korišćenjem bilo kog dela Mozzartsport.com portala automatski prihvatate sva aktuelna pravila korišćenja. Korisnici su dužni da se redovno upoznaju s pravilima korišćenja, pa se smatra da su korisnici korišćenjem Mozzartsport.com portala u svakom trenutku upoznati s važećim pravilima korišćenja, i da su ih razumeli u celosti.

Nijedan deo Mozzartsport.com portala ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, niti za njihovo promovisanje. Portal Mozzartsport.com neće prikupljati lične podatke korisnika prilikom posete portalu Mozzartsport.com, osim u slučaju kada korisnici lično obezbede te podatke i daju saglasnost za prikupljanje istih.

Ako prilikom posete portalu Mozzartsport.com korisnik ne radi ništa drugo osim kretanja kroz stranice i preuzimanja informacija, automatski se prikupljaju određene informacije, koje ne identifikuju lično korisnika.

Podaci koje skupljamo su sledeći:

Vrstu browser-a i operativnog sistema pomoću kojeg je pristupljeno portalu Mozzartsport.com, Domen i IP adresa, Strane koje korisnik posećuje, Vreme pristupa i dužinu posete, Ukoliko je korisnik došao na portal Mozzartsport.com linkovanjem sa nekog drugog sajta, adresu tog sajta, Ako nam korisnik sam prosledi informacije. U slučaju da korisnik pruži informacije slanjem e-maila ili popunjavanjem kontakt forme, te informacije će biti korišćene samo u svrhu lakše pomoći pošiljaocu. Portal Mozzartsport.com ne sakuplja lilčne podatke za druge svrhe, i ne prosleđuje ih drugim privatnim organizacijama. Podaci korisnika biće dati na uvid nadležnim državnim organima ako smo zakonom obavezani da to uradimo.