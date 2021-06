Ovonedeljna, osma trka Moto GP šampionata vozi se na Saksenringu za VN Nemačke. Da tipujete na čisto uzbuđenje u Mozzart kladionicama, ili preko veb sajta možete do nedelje u 14 časova, jer tada pada karirana zastavica. Ipak, pre nego što popunite Moto GP tiket, dobro je da znate kako je disertaciju na Saksenringu gumama ispisivao Mark Markez. Trijumfovao je ovde već 10 puta, a koliko mu staza godi videli smo u petak, na nezvaničnom treningu gde je krug izvezao za 1:21.660…

Šta na to ima da kaže srpski “Doktor”, Dragoslav Kule Perišić, čovek kome je moto sport sve, a koji je svakako ne samo najomiljeniji, već i najtrofejniji motociklista sa ovih prostora?

“Tačno je, Mark Markez ume s Hondom na Saksenringu, ali ne zaboravite da je Monster Enerdži Jamaha punokrvan motockl iz kog bi Kvartararo na kraćim pravcima, a samim tim i za njega pogodnijoj stazi, mogao da izvuče nijansu više energije koja na kraju može da presudi u borbi za podijum. Verovatno ste čuli da je Markez rekao da mu odgovara to što na ovoj pisti svega tri krivine idu u desnu stranu. Ne mislim da će to, kao ni njegova dobra iskustva sa ranijih nastupa na VN Nemačke, ovoga puta moći lako da ga dovedu u priliku da se trka za pobedu”!

Znači li to da tipovanje na keca treba da ode na Kvartarara?

“Može se reći, što će se tokom trkačkog vikenda tek videti. Ako bi VN Nemačke ocenili kao bitku iskustva sa čistom tehnologijom, onda bi ovde Markezova zvezda mogla da sija do izvesne mere, sve dok ne vidimo šta će Jamaha i naglasimo Dukati uraditi na kraćim pravcima Saksenringa. Što se tiče Suzukija, to tek treba da vidimo. Mislim da bi razgovarali drugačije da Aleks Rins nije otkrio kako je ruku u Barseloni slomio pošto je udario u kombi. I bar da se to desilo u trkačkom zanosu, nego kada je kako kaže slao poruku preko telefona, pa da mu oprostimo”, kaže za Mozzart Sport najveći Dragoslav Kule Perišić.

GUSTO U BORBI ZA PODIJUM

Pogledajte dobro Mozzart kvote za trku na Saksenringu, jer Dragoslav Kule Perišić, s kompetencijama takmičara koji je poneo “Zlatnu kacigu”, a četiri i po decenije bio aktivan – najbolji, kaže:

”Rins i Mir mogu da se trkaju oko pozicija koje konkurišu u poteri za podijum. Znajte da kakav god startni poredak da bude, da će se karte za 30 krugova, odnosno nešto više od 100 kilometara vožnje mešati kao lude. Bitno je da znate da Jamahi i Dukatiju najviše odgovara pista, te da će čak deset levih krivina biti izazov ze sve, a slamka spasa jednino za Markeza koji pokušava da povrati nekadašnju oštrinu i sigurnost”.

Na kraju, recimo da u generalnom plasmanu trenutno vodi Fabio Kvartararo sa 115 bodova, a da ga sa 101 osvojenim bodom prati Žoan Zarko iz Pramak Rejsinga. Treće i četvrto mesto zauzimaju Džek Miler i Frančesko Banjaja koji voze za Dukati, dok je peti Žoan Mir na Suzukiju. Maverik Vinjales iako se takmiči za fabrički tim Jamahe, nalazi se tek na šestom mestu sa 75 osvojenih bodova.

* Kvote prikazane u rubrici, bile su aktuelne u momentu objavljivanja rubrike, i podložne su promenama od strane priređivača u toku trkačkog vikenda.