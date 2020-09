Prošlo je skoro punih sedam godina od teške nezgode koju je doživeo Miheal Šumaher, kada je u padu tokom skijanja povredio glavu.

Od tada svet gotovo da nema nijednu pouzdanu informaciju o njegovom zdravlju, jer to porodica krije i ne dozvoljava da dospe u javnost.

Ali, ugledni neurohirurg iz Ciriha Erih Riderer izneo je svoje mišljenje o stanju legendarnog vozača Formule 1 u dokumentarnom filmu na francuskom tv kanalu TMC.

„Smatram da je Mihael u vegetativnom stanju. To znači da diše, srce mu udara, verovatno može i da sedi, da napravi male korake uz nečiju pomoć, ali ništa više od toga. To je njegov maksimum. Ima li šanse da ga vidimo u stanju kao pre incidenta? Stvarno ne verujem u to“, rekao je Riderer.

Pre toga je jedino Žan Tod, nekadašnji direktor u Ferariju, otkrio novinarima:

„Bio sam kod Mihaela. Bori se“, rekao je Tod.

Veo misterije je bar malo otklonjen, ali svet i dalje čeka da makar na fotografiji vidi Šumahera.