"To je to. Ovo će biti moja poslednja sezona u Formuli 1. Tu sam odluku doneo protekle zime. Nije bila laka odluka, ali nakon ove sezone vreme je za nove stvari", izjavio je u sredu legendarni 41-godišnji vozač Kimi Raikonen i najavio kraj jedne ere ili više njih u Formuli 1. Malo je ljubitelja sporta, pa i onih površnih, koji nisu bar jednom čuli za Ajsmena, a tokom bogate karijere gas do kraja držao je na stazi i životu van nje. Njegove izjave, odnosi prema kolegama, konkurentima, nebriga za društvene norme i ostale konvencionalne sheme postali su legendarni te se prepričavaju iznova i iznova, a zanimljivih priča nije bilo malo.

Karijeru vozača Formule 1 započeo je u Zauberu, a njegov prvi test za ulazak u F1 tim ostao je legendaran i prepričan više puta. Stigao je te jeseni iz finskog Espoa u italijanski Muđelo kao 20-godišnjak s tek 23 automobilske trke iza sebe. Tri dana nakon VN Italije stazu su koristili Ferari, Meklaren i Zauber. Prva dva zbog tehničke provere bolida, a Zauber da pruži priliku nadolazećoj zvezdi da zasija. Znanje engleskog mu je bilo ograničeno pa se vodio politikom "ćuti i pusti vožnju da govori". Tokom ta tri dana nije oduševio samo Petera Zaubera, već i velikog Mihaela Šumahera s kojim će kasnije, 2003. godine, voditi borbu za titulu u jednoj od najneizvesnijih sezona F1. Nakon testova u Herezu i Barseloni, Zauber je potpisao Raikonena za sezonu 2001. godine. Međutim, neki kritičari, uključujući i predsednika FIA-e Maksa Mozlija izrazili su zabrinutost zbog odobravanja F1 Super licence neiskusnom vozaču. Ipak, dobio je licencu od FIA-e nakon garancija koje je dao njegov šef Peter Zauber. Kimijev test za Zauber otvorio je put mnogim mladim vozačima koji nisu imali potrebne bodove za Super licencu. Da su se stroge prakse zadržale neke od njih bi na stazama VN-a gledali mnogo kasnije.

Pola sata pre prve trke Kimija su tražili inženjeri dok je on u uglu garaže spavao, a na svom debiju u VN Australije osvojio je bod. Kvalifikacije za tu trku završio je na 13. mestu i tu sebi stvorio šansu za bodove u prvoj trci. Mnogima bi to donelo veliki pritisak, ali ne i Ajsmenu koji je pre trke odlučio da odrema. Pošto ga je inženjer probudio, dotad vozač samo 23 ozbiljne trke, seo je u bolid i završio trku na šestom mestu.

U prvoj sezoni je četiri puta među elitom uzimao bodove i osam puta završio među osam najboljih vozača, što je pomoglo Zauberu da zauzme četvrto mesto na lestvici konstruktora i to im je tada bio najbolji rezultat. Već sledeće godine prešao je u redove Meklarena u kojem je nasledio legendarnog sunarodnika Miku Hakinena. Sezonu kasnije upisao je prvu pobedu u formuli 1 na VN Malezije. Imao je u nekoliko sezona zanimljivu borbu s Ferarijem i Šumaherom, te s Fernandom Alonsom i Renoom, ali dalje od drugog mesta u dva navrata nije uspevao. Kada se 2007. povukao Mihael Šumaher, Finac je preuzeo njegovo mesto u Ferariju. Na debiju za italijanski tim osvojio je prvu i jedinu titulu u karijeri, a poslednju za Ferari.

Vozio je za Ferari 2009. godine nakon čega se okušao u WRC-u i NASCAR-u gde je imao nekoliko dobrih rezultata između 2010. i 2011. godine. Stekao se zatim utisak da je došao kraj njegove vozačke karijere. Međutim on je odlučio da se vrati tamo gde je bio svoj na svome, ali rezultati su izostali. Vozio je za Lotus dve godine i završavao na trećem i petom mestu sezonu, a onda je usledio povratak u Ferari za koji je vozio pet sezona s najvećim uspehom trećeg osvojenog mesta u poslednjoj sezoni za Crvene. Odbijanjem Meklarena 2019. godine kao da je odlučio simbolično da zatvori krug. Vratio se tamo gde je sve počelo, u Zauberovu Alfu Romeo, a tu će na kraju ove sezone okončati karijeru.

Malo će vozača poput njega ostati upamćeni po ekscentričnosti i ponašanju van uhodanih okvira i konvencija koje postavlja okolina. Uprkos činjenici da je Kimi rođen tri godine nakon što je Džejms Hant osvojio jedino Svetsko prvenstvo i pet meseci nakon što je otišao u penziju, veliki je obožavatelj Britanca čija je karijera dosta podsećala na njegovu. U nekoliko je navrata pokazao svoje divljenje. Takmičio se pod pseudonimom Džejms Hant u trkama motornih sanki i čamaca, i to nešto pre nego što je osvojio prvi naslov svetskog prvaka. Nosio je i kacigu koja je imala istu crnu boju kao Hant, a čak je i nosila ime pokojnog velikana na Velikoj nagradi Monaka 2012. godine. Zapravo, toliko mu se sviđa Hant da je s vremena na vreme pokušavao da imitira njegov poznati rok en rol stil života.

U svojoj biografiji „Nepoznati Kimi Raikonen" iznosi svoju životnu priču sunarodniku Kariju Hotakainenu, koji je napisao knjigu. U knjizi je otkrio kako je nastao njegov nadimak Ajsmen.

"Njegov šef iz Meklarena Ron Denis je zaslužan za to. On je, kada je Kimi došao iz Zaubera u Meklaren, rekao da reč Ajsmen definiše njegov profesionalni identitet jer dolazi iz hladne klime, vozi brzo, a govori malo. Osim toga, naočare za sunce, ne nosi jedino kad se tušira", napisao je Hotakainen u knjizi. U situacijama gde bi drugi gubili živce, on je ostajao hladan. Toliko hladan da je kada mu se zapalio bolid na VN Monaka 2006. otišao na svoju jahtu u punoj vozačkoj opremi i nastavio da prati trku uz pivo. Ili, 2009. u Maleziji kada je obilna kiša zaustavila trku u 33. krugu i dok su drugi vozači natopljeni u bolidima čekali ponovni start, Kimi je odlučio da se osuši, presvuče i pojede sladoled dok je trka još tehnički trajala.

Možda na prvi pogled hladan, ali Raikonen je do braka s drugom suprugom Minu Mari Virtanen, s kojom ima dvoje dece, živeo sličan stil života kao njegov idol Hant. Poznate su priče o njegovom afteru s Gansima, 16-dnevnom partijanju 2012. godine između VN Bahreina do VN Španije na kojoj je završio treći, prva pres konferencija za Ferari i još mnoge druge scene kojima je privlačio pažnju na sebe izvan staze. No, s obzirom na njegov karakter za mišljenje drugih ga nije bilo ni briga.

"Drugima to može zvučati pomalo čudno, ali meni je to bilo normalno. Starim. Sport je opasan, ja sam uvek govorio da je opasniji od ispijanja piva. Normalno, ako piješ, ne možeš da se povrediš, samo imaš mamurluk", pravdao je tako Raikonen svoje ranije postupke. Zapravo nije se on nikome ni pravdao, već je stvarno tako mislio. Neopterećen svojim ponašanjem i s onim što se događa oko njega. A takav je bio i prema kolegama i prema novinarima, s kojima se najviše voli poigravati. Finac nije nešto osobito rečit, a i kad progovori to je direktno, kratko i s dozom njemu svojstvenog humora. Možda najbolji primer toga je kultni odgovor "Normalno" na pitanje kako se oseća pri vožnji bolida pri brizini od 300 km/h. Ili, na pitanja o kacigama kada je upitan za poseban ritual i ima li kaciga posebno značenje. Mnogi bi se raspričali, ali ne i Raikonen kojem su odgovori bili "Obrišem je, da bolje vidim" i "Štiti moju glavu".

Njegova komunikacija s inženjerom na VN Abu Dabija 2012. ušla je u legendu. Finac nije bio preterano voljan da sasluša uputstva Simona Renija. Ovaj mu je prvo javio da ima pet sekundi ispred Alonsa, a Kimijev odgovor bio je "da ga pusti na miru, jer zna šta radi", onda kad mu je javio da pripazi na temperaturu guma odgovorio: "Da, da, radim to sve vreme. Ne moraš da me podseća svakih deset sekundi". Kasnije je ovu kultnu izjavu objavio kao pesmu u svojoj zbirci haiku poezije koju je izdao 2018. godine. Ta zbirka je zapravo skup svih njegovih kratkih rečenica s kojima se godinama obraćao na pres konferencijama ili u komunikaciji s inženjerima te nekih životnih situacija.

Kada vrsni poznavaoci ovog motosporta sastavljaju liste najvećih vozača svih vremena njega će gotovo uvek preskočiti. I činjenica je, bilo je većih i biće većih vozača po broju titula i onih koji su dali veći doprinos ovom sportu, ali nikad mu niko neće osporiti da je fenomenalan vozač zbog kojeg se Formula 1 povezivala s njegovim imenom. Kimijev stil vožnje i njegove trke privlačile su brojne gledaoce nedeljom uz male ekrane, a da je bilo više sreće 2003. i 2005. možda bi imao više od titule iz 2007. godine. Neki će ga pamtiti po stilu života, neki po jednoj tituli, neki po slavnim vožnjama, neki po činjenici da je srušio brojne rekorde s najviše započetih trka u istoriji.

U današnjoj VN Holandije ga neće biti zbog korone, čime nam je ova pandemija uskratila jednu od njegovih poslednjih trka. Kako god ga pamtili činjenica je da Ajsmen zatvara jedan pomalo divlji krug karijere i poglavlje života. Žurke su već odavno iza njega i 'ludilo' van staze, a sad je na red da se provjetri došao i miris oktana.

"Iako ova sezona još traje, želim da se zahvalim svojoj porodici, svim mojim timovima, svima koji su bili uključeni u moju karijeru i posebno svim sjajnim navijačima koji su bili uz mene svo ovo vreme. Za mene je Formula 1 završena priča, ali postoji još mnogo toga u životu šta želim da iskusim i u čemu želim da uživam", zaključio je finski Ajsmen u objavi kraja karijere koju je vodio pod motom: "Moj zadatak nije da zadovoljim ljude, nego da dam sve od sebe".

