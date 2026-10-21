LUDI TIKET, sreda, 2.444.814 dinara: U golovima je tajna

Kakav majstorluk i kakva hrabrost! Naš igrač priredio je pravu kladioničarsku rapsodiju i pokazao kako se napada unosan dobitak kada veruješ u sopstveni osećaj. Na tiketu sa čak 11 parova, sastavio je impresivnu kvotu od 470,16 i uplatom od 4.000 dinara jasno stavio do znanja da nema ni trunke sumnje u svoj izbor. Visoka uplata i te kako se isplatila, pa je na njegov račun legla fantastična suma od 2.444.814 dinara, delom i zahvaljujući Mozzart benefitu SUPER MULTI BONUS.

Formula za ovaj spektakularan dobitak sakrila se u golovima - širom planete. Mečevi Lige šampiona bili su neizostavni sastojak, ali pravi pečat ovom tiketu dali su taktički odabrani mečevi iz egipatske lige, kao i uvek nepredvidivih nižih rangova Švedske i Engleske. Bilo da se igralo pod svetlima reflektora evropske elite ili na terenu niželigaša, lopta je ulazila u mrežu tačno onako i što je još bitnije - onoliko puta koliko je naš igrač predvideo.