LUDI TIKET, sreda, 2.444.814 dinara: U golovima je tajna
Vreme čitanja: 1min | sre. 21.10.26. | 08:04
A njih je naš kladilac pronalazio ne samo u Ligi šampiona, već i u Egiptu, kao i u nižim rangovima engleskog i švedskog fudbala
Kakav majstorluk i kakva hrabrost! Naš igrač priredio je pravu kladioničarsku rapsodiju i pokazao kako se napada unosan dobitak kada veruješ u sopstveni osećaj. Na tiketu sa čak 11 parova, sastavio je impresivnu kvotu od 470,16 i uplatom od 4.000 dinara jasno stavio do znanja da nema ni trunke sumnje u svoj izbor. Visoka uplata i te kako se isplatila, pa je na njegov račun legla fantastična suma od 2.444.814 dinara, delom i zahvaljujući Mozzart benefitu SUPER MULTI BONUS.
Formula za ovaj spektakularan dobitak sakrila se u golovima - širom planete. Mečevi Lige šampiona bili su neizostavni sastojak, ali pravi pečat ovom tiketu dali su taktički odabrani mečevi iz egipatske lige, kao i uvek nepredvidivih nižih rangova Švedske i Engleske. Bilo da se igralo pod svetlima reflektora evropske elite ili na terenu niželigaša, lopta je ulazila u mrežu tačno onako i što je još bitnije - onoliko puta koliko je naš igrač predvideo.
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Kada neko stavi 4.000 dinara na kombinaciju od 11 parova isključivo na golove, to nikako nije samo sreća, već poznavanje fudbala i nepogrešiv osećaj. Svaki pogodak išao je naruku majstoru koji je naplatio svoje poverenje i upisao se u anale Mozzartove rubrike LUDI TIKET.