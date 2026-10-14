LUDI TIKET, sreda, 758.452: Kad zaobiđeš mine po Ligi šampiona
Vreme čitanja: 2min | sre. 14.10.26. | 08:08
Naš kladilac se okrenuo afričkom i ženskom reprezentativnom fudbalu u potrazi za sjajnim dobitkom
Dok su se mnogi kladioničari lomili oko favorita u Ligi šampiona i naleteli na nagazne mine, jedan naš igrač odlučio je da zaobiđe elitno društvo i sreću potraži na alternativnim terenima. Umesto evropskih velikana, njegov tiket krasili su parovi iz afričkih liga – uključujući i pojedina niža takmičenja – pomešani sa duelima ženskog reprezentativnog fudbala.
I pokazalo se da tamo gde većina ne gleda, leži najveći potencijal za majstorski predosećaj i ozbiljan profit. A da nije bilo reči o slučajnom pogađanju, govori i podatak da je u svoje prognoze izuzetno verovao. Na deset pažljivo probranih parova nanizao je ukupnu kvotu od 109,92, a na tiket je stavio hrabrih 6.000 dinara.
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Svaki odigrani tip prošao je bez greške, pa je ovaj nesvakidašnji fudbalski geografski let, uz asistenciju SUPER MULTI BONUSA, na kraju nagrađen fantastičnim dobitkom od preko 750.000 dinara na njegovom računu!
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