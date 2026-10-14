LUDI TIKET, sreda, 758.452: Kad zaobiđeš mine po Ligi šampiona

Dok su se mnogi kladioničari lomili oko favorita u Ligi šampiona i naleteli na nagazne mine, jedan naš igrač odlučio je da zaobiđe elitno društvo i sreću potraži na alternativnim terenima. Umesto evropskih velikana, njegov tiket krasili su parovi iz afričkih liga – uključujući i pojedina niža takmičenja – pomešani sa duelima ženskog reprezentativnog fudbala.

I pokazalo se da tamo gde većina ne gleda, leži najveći potencijal za majstorski predosećaj i ozbiljan profit. A da nije bilo reči o slučajnom pogađanju, govori i podatak da je u svoje prognoze izuzetno verovao. Na deset pažljivo probranih parova nanizao je ukupnu kvotu od 109,92, a na tiket je stavio hrabrih 6.000 dinara.