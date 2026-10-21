LUDI TIKET (-), sreda, 783.216 dinara: Jedan prelaz nije bio dovoljan...
Vreme čitanja: 2min | sre. 21.10.26. | 08:40
Dva su već predstavljala preveliki zalogaj...
Jedan uhvaćen prelaz - kapa dole, dva bi već bila previše... Naš igrač je na svega četiri pažljivo odabrana para pojurio astronomsku kvotu od 13.053,16, spreman da skromnu uplatu od 60 dinara pretvori u fantastičnih 783.216 dinara. Recept za ovaj zamalo magični tiket bila je hrabra kombinacija dva visoka prelaza i dve igre na golove.
Ipak, utakmica u Štutgartu nije se odvijala prema prognozama našeg kladioca. Verovao je on u pobedu domaćina, ali je tipovao da će do nje doći posle preokreta, nakon što Atletiko povede do poluvremena i na njega ode sa vođstvom. Nažalost, nije se desilo, pošto je Štutgart poveo u 36. minutu i sa minimalnom prednošću otišao na odmor, pa je već tada tiket pao u vodu.
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Prethodno je ovaj fudbalski vizionar demonstrirao vrhunski osećaj uhvativši prelaz na meču druge saudijske lige između Hadžera i Al Nadžme, a predvideo je i da će biti vrlo efikasno u okršajima Liverpula i Viljareala odnosno Napolija i Bod Glimta. Međutim, san o stotinama hiljada dinara srušio se na okršaju u Nemačkoj...
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Ipak, da sjajan osećaj i smeli ulazak u rizik ne ostanu potpuno nekrunisani, pobrinuo se Mozzartov benefit NAPLATI PROMAŠAJ. Zahvaljujući visokom ukupnom koeficijentu, naš igrač je na uplaćenih 60 dinara ipak izvukao utešnu nagradu od 300 dinara. Šteta, velika šteta... Moglo je da bude mnogo više.