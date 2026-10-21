LUDI TIKET (-), sreda, 783.216 dinara: Jedan prelaz nije bio dovoljan...

Jedan uhvaćen prelaz - kapa dole, dva bi već bila previše... Naš igrač je na svega četiri pažljivo odabrana para pojurio astronomsku kvotu od 13.053,16, spreman da skromnu uplatu od 60 dinara pretvori u fantastičnih 783.216 dinara. Recept za ovaj zamalo magični tiket bila je hrabra kombinacija dva visoka prelaza i dve igre na golove.

Ipak, utakmica u Štutgartu nije se odvijala prema prognozama našeg kladioca. Verovao je on u pobedu domaćina, ali je tipovao da će do nje doći posle preokreta, nakon što Atletiko povede do poluvremena i na njega ode sa vođstvom. Nažalost, nije se desilo, pošto je Štutgart poveo u 36. minutu i sa minimalnom prednošću otišao na odmor, pa je već tada tiket pao u vodu.