LUDI TIKET (-), sreda, 904.780 dinara: Lil nije ponudio ni mrvu nade
Vreme čitanja: 2min | sre. 14.10.26. | 08:08
Naš igrač osetio podvige Vikinga i Klub Briža, ali Arsenal nije dozvolio iznenađenje u Londonu
Iznenađenja je bilo i naš kladilac sa web-a ih je namirisao. Ali je, narodski rečeno, preterao. Rešio da krene u lov na kikseve velikana, sastavivši tiket sa impresivnom ukupnom kvotom od čak 4.435,2. Na uplaćenih skromnih 200 dinara, smešio mu se fantastičan dobitak od preko 900.000 dinara.
Fudbalski njuh se pokazao tačnim na čak četiri meča. Majstorski su ulovljene ogromne kvote i pogođeni senzacionalni remi Vikinga sa Bajernom, pobeda Viljareala protiv Napolija, kao i trijumf Klub Briža nad Interom. Međutim, veliku seriju i san o ogromnom novcu prekinuo je Lil. Francuski tim na gostovanju Arsenalu nije ponudio ni mrvu nade – ubedljivo je poražen sa 3:0, a tokom čitavog meča nije uputio nijedan jedini šut u okvir protivničkog gola.
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Iako je potencijalni dobitak od 904.780 dinara otišao u nepovrat zbog tog promašaja, igrač nije ostao praznih ruku. Zahvaljujući Mozzartovom benefitu "NAPLATI PROMAŠAJ", ogromna ukupna kvota na tiketu donela mu je utešnih 1.000 dinara. Mala uteha za pad na samom koraku dosnova, ali i dokaz kakav je majstorski osećaj imao naš igrač.
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