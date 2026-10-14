LUDI TIKET (-), sreda, 904.780 dinara: Lil nije ponudio ni mrvu nade

Iznenađenja je bilo i naš kladilac sa web-a ih je namirisao. Ali je, narodski rečeno, preterao. Rešio da krene u lov na kikseve velikana, sastavivši tiket sa impresivnom ukupnom kvotom od čak 4.435,2. Na uplaćenih skromnih 200 dinara, smešio mu se fantastičan dobitak od preko 900.000 dinara.

Fudbalski njuh se pokazao tačnim na čak četiri meča. Majstorski su ulovljene ogromne kvote i pogođeni senzacionalni remi Vikinga sa Bajernom, pobeda Viljareala protiv Napolija, kao i trijumf Klub Briža nad Interom. Međutim, veliku seriju i san o ogromnom novcu prekinuo je Lil. Francuski tim na gostovanju Arsenalu nije ponudio ni mrvu nade – ubedljivo je poražen sa 3:0, a tokom čitavog meča nije uputio nijedan jedini šut u okvir protivničkog gola.