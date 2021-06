Posle sjajne sezone u Novom Pazaru otvorila se šansa Abdulaju Siseu da napravi lep transfer u Tursku.

Za njega je zainteresovan Kodžaeli, koji se posle nekoliko godina vratio u profesionalni rang, u drugu ligu, sa željom da se što pre izbori za skok u elitnu diviziju.

Emisari Kodžaelija su snimili Sisea u Novom Pazaru i bili su spremni da za njega plate 100.000 evra, pišu turski mediji. Ali, tek onda je krenula igranka. Agent gvinejskog reprezentativca je tražio 150.000 evra, da bi se onda pojavio buljuk menadžera spremnih da „završe posao“, ali po ceni od 275.000 evra, piše portal Ozgur Kodžaeli.

U turskom klubu nisu bili raspoloženi za finansijske egzibicije, to ih je jednom i dovelo do bankrota i pada u amaterski rang, iz kojeg su se jedva iskobeljali. Pregovori su obustavljeni do daljeg, pa bi lako moglo da se desi da Abdulaj Sise ostane bez transfera u Kodžaeli.

Sise je prošlog leta došao iz nižih francuskih liga u Partizan na probu, ali nije ubedio tadašnjeg trenera Sava Miloševića da zaslužuje da ostane. Ipak, čelnicima Novog Pazara se dopao na kontrolnim mečevima crno-belih, pa su rešili da ga angažuju. S tim da je Abdulaj vremenom prekomandovan sa pozicije desnog beka na zadnjeg veznog.

Gvinejac je sezonu završio sa šest postignutih golova i šest asistencija na 31 utakmici.