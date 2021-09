Adaptacija je gotova, Kamaldin Sulemana započeo teror u Francuskoj (VIDEO)

Pasioniranim ljubiteljima fudbala nije promaklo ime Kamaldina Sulemane. Mladi fudbaler iz Gane, koji ima 19 godina, bio je meta oko koje se otimalo nekoliko velikih klubova iz Zapadne Evrope.

Ponikao u klubu Rajt tu drim (Pravo na san) iz Gane, Sulemana je prešao da “šegrtuje” u danskom Nordsjelandu, pravom rasadniku veoma talentovanih dečaka iz Afrike, koji iz Danske idu dalje po Evropi. Ovog leta red je bio na Kamaldina da podigne sidro. Zvao ga je Mančester junajted, zvao Lion, pa Bajer Leverkuzen. A, on je odabrao – Ren.

Izbor iako nije bio atraktivan, mnogi bi potrčali za parama i dresom nekih moćnijih “boja”, Sulemana je izabrao vreme i mesto da se ispravno dalje razvija. Ren je dovoljno veliki da bi imao mnogo jakih utakmica za dokazivanje i dovoljno mali da nema pritisak prevelikih očekivanja za vratom. Iako je doveden za 15.000.000 evra, plus 5.000.000 kroz bonuse, što nisu baš ni male pare za Ren.

Period adaptacije na novu sredinu je gotov. Kamaldin je dao jedan gol u prvih šest kola, ali večeras – dva. A, mogao je još toliko. Kočnice su popustile, Sulemana se srodio sa novom sredinom u koju je došao i rezultat nije mogao da izostane. Ren je deklasirao Klermon sa 6:0, a dva gola je postigao mladi fudbaler iz Gane. I mogao je još toliko, imao je dve velike prilike da poboljša skor, ali je možda tu municiju sačuvao za neke druge prilike.

Možda su najzad bolji dani došli i za Lil, šampiona Francuske. Spavalo se na lovorikama od kraja prošle sezone, pa start nove kao da je zatekao Doge nespremnim.

O odbrani titule već sada nema govora, pošto je Lil u sedmom kolu šampionata došao tek do druge pobede. Pao je Rems sa Predragom Rajkovićem na golu – 2:1.

Možda je srpski reprezentativac mogao bolje kod drugog pogotka, primio je gol glavom iz peterca posle kornera.

Monako nije glatko došao do pobede, iako je sat vremena imao igrača više – 3:1.

Štaviše, Sent Etjen je uspeo da sa čovekom manje na terenu dođe do izjednačenja preko Buange i da taj egal sačuva do kraja poluvremena, međutim, u nastavku je Ben Jeder sa dva pogotka doneo tri boda Kneževima.

Srpski reprezentativac Strahinja Pavlović je tek u 87. minutu ušao u igru.

FRANCUSKA 1 – 7. KOLO

Sreda

Lil – Rems 2:1 (2:0)

/Dejvid 31, Andre 43 – Flips 74p/

Monako – Sent Etjen 3:1 (1:1)

/Voland 27, Ben Jeder 62p, 87 – Buanga 41/

Monpelje – Bordo 3:3 (1:2)

/Žermen 11, 50, Mole 72 – Hvang 18, Onana 29, Kalu 85/

Nant – Brest 3:1 (1:0)

/Blaz 27, Ćirivela 55, Brasije ag 58 – Le Duron 67/

Ren – Klermon 6:0 (2:0)

/Martin 32, Terije 36, Sulemana 55, 57, Labord 64, Tait 77/

21.00 Anže – Marselj

21.00: (2,15) Lans (3,30) Strazbur (3,50)

21.00: (3,10) Lorijan (3,20) Nica (2,40)

21.00: (1,40) Lion (4,50) Troa (8,50)

21.00: (8,50) Mec (5,30) PSŽ (1,35)

***kvote su podložne promenama