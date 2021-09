Adejemi - tri iznuđena penala za 24 minuta: Nisam ljut na Bajern, čekam da me pozovu da se vratim

Usled prvog zajedničkog starta Mesija, Nejmara i Mbapea, sjajne partije Džuda Belingema, nastavka golgeterske serije Erlinga Halanda, Barsinog potopa i goleade u Mančesteru, velika partija mlađanog Karima Adejemija ostala je u zapećku rezimea prve runde novog izdanja Lige šampiona.

Za one koji nisu čuli za ovog vunderkinda: napadač, 19 godina, brzina kakva se sreće jednom u deset godina, odlična tehnika, svestranost i mogućnost da igra na sve tri pozicije u navali; šampion Evrope sa mladom reprezentacijom Nemačke i najskuplji U16 igrač u istoriji nemačkog fudbala.

Adejemi je u utorak ušao u istoriju kao prvi fudbaler u istoriji Lige šampiona kome je pošlo za rukom da za 45 minuta iznudi tri penala. Doduše, onaj kog se latio promašio je, ali to ne kvari utisak - Salcburgov brzanjac pružio je fantastičnu partiju, čime je još jednom skrenuo pažnju najvećih klubova Evrope.

Borusija iz Dortmunda, Liverpul, Barselona... Samo su neka od velikih imena što su pustila pipke ka Adejemiju. Navodno, Katalonci su prošle godine nudili 15.000.000 evra, a Austrijanci glatko odbili.

"Svesni smo njegovog izuzetnog talenta, ne čude nas ponude koje stižu", kazao je sportski direktor Salcburga Krištof Frojnd. "Brzina je njegova velika snaga, sposoban je da 30 metara istrči za 3,78 sekundi. Izvanredna dinamika, hrabar pristup, uvek traži da igra jedan na jedan".

IZBOR UREDNIKA

I dok se mnogi klubovi otimaju za njega, mladi napadač ima samo jednu želju, da se vrati tamo gde je počeo - u Bajern. On je u Minhenu počeo sa osam godina, ali u 10. je morao da ode zbog loše discipline, tvrde pojedini izvori.

"To nije tačno, roditelji druge dece su bili ljubomorni na mene. To je jedini razlog", pravda se Adejemi.

Momak iz mešovitog braka (otac Nigerijac, majka Rumunka) tako se probijao težim putem. Otišao je u Unterhahing, a onda su ga primetili skauti Salcburga i bez mnogo razmišljanja istresli za njihove standardne velikih 3.500.000 evra za obeštećenje. Pogotovo jer se radilo o 16-godišnjaku.

Adejemi bez obzira nas sve nije ljut na Bajern.

"Imam želju da se vratim. Ako mi budu poslali ponudu mislim da ću izabrati taj put. Želim da pokažem svima u tom klubu koliko mogu i da je bila greška što su me oterali. To me je motivisalo sve ove godine", poručio je 19-godišnji golgeter.

Karimn Adejemi je do sada odigrao 65 utakmica za Salcburg. Ima učinak od 17 golova i 17 asistencija.