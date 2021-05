Atinski AEK u narednih desetak dana planira da reši pitanje trenera, posle čega će aktivno krenuti da radi na tržištu i priprema ekipu za narednu sezonu. Sportski direktor Panajotis Kone sebi jeste za primarni zadatak postavio što hitnije postavljenje novog šefa struke, međutim on uporedo razmišlja i o potencijalnim pojačanjima, a kako Grci pišu jedno od takvih je i srpski napadač Aleksandar Pešić (28).

Navodno, AEK je bacio oko na nekadašnjeg napadača Crvene zvezde koji je trenutno u Makabiju iz Tel Aviva, odakle bi rado pobegao, kako je sam kazao pre nekoliko dana...

"Cela situacija me baš plaši i samo želim što pre da se izvučem iz Izraela i dođem u Srbiju. Zvanično, aerodrom ne radi, ali koliko čujem s vremena na vreme neki avion odleti negde. Ugovor mi ističe na kraju sezone, ostale su četiri utakmice, ali ništa me ne zanima, samo hoću da odem. Uveravaju me ovde da je sve u redu i da nema razloga za paniku, ali ništa nije u redu. Rakete mi lete iznad glave! Uostalom, ako je u redu, zbog čega su nam odloženi treninzi i utakmice? Kažu da će proći za dva-tri dana... Neću da razmišljam šta može da se desi", izjavio je Pešić povodom novonastalog ratnog stanja na Bliskom istoku.

Pešić ima iskustvo igranja u Grčkoj, pošto je pre desetak godina igrao za OFI sa Krita. Tada je još bio mlad i nije se posebno istakao, dok bi sada stigao kao jedan od najboljih napadača Izraela. Na 18 ligaških utakmica ove sezone Pešić je postigao osam pogodaka.