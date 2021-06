GVAMBINA – DODOMA, 15.00

(Fudbal, Tanzanija 1)

Fudbaleri Gvambine polako ostaju bez popravnih ispita. Školska godina se privodi kraju, ostala im je šansa da kroz tri utakmice izbore opstanak, a trenutno su prvi ispod crte. Mvaduj je već ispao iz lige, a ako Gvambina želi da izbegne njihovu sudbinu mora da nadoknadi tri boda zaostatka u odnosu na Koustal Union ili četiri u odnosu na Ihefu. Rival joj je danas Dodoma, trenutno osmoplasirani tim, koji najviše do kraja sezone može da dogura do petog mesta. Do izlaska u međunarodnu scenu ne može nikako. Gvambina je iz poslednjih osam kola osvojila samo jedan bod, a u tom periodu je postigla tek tri gola.

ASANTE KOTOKO – KARELA JUNAJTED, 17.00

(Fudbal, Gana 1)

Po svemu sudeći u poslednjih pet kola šampionata Gane će se voditi žestoka borba za titulu između Harts of Ouka i Asante Kotoka. Uoči 30. kola obe ekipe imaju po 53 boda i dele prvu poziciju. Trećeplasirana Karela zaostaje mnogo za njima, sedam bodova, ali može da se koliko-toliko umeša u borbu za drugo mesto i Kup konfederacija ukoliko savlada danas upravo Asante Kotoko. Na svom terenu ove sezone to nije uspela, bilo je 2:0 za tim iz Ašantija. Asante Kotoko nije izgubio na poslednjih osam utakmica, ali je na pet njih primio barem po jedan gol.

DRIMS – ILEVEN VONDERS, 17.00

(Fudbal, Gana 1)

Ileven Vondersi i dalje nisu osigurali opstanak. Imaju samo bod više od Libertija, najjačeg tima koji je ispod crte, a dva više od 17-plasiranog Ebusua. Samo je Inter Alajs izvestan putnik u niži rang. Drims je u poslednja tri kola prosuo dva puta bodove, pa je tako ostao gotovo bez ikakve šanse da uhvati priključak za vrh. Sada je šesti na tabeli, sa osam bodova manje od Harts of Ouka i Asante Kotoka. Na poslednja četiri takmičarska susreta je Drims pobedio Ileven Vonders. Jedanaest čuda je trijumfovao samo jednom od 2016. godine.

GREJT OLIMPIKS – BEČEM JUNAJTED, 17.00

(Fudbal, Gana 1)

Poput Drimsa, i Grejt Olimpiks je u poslednjih nekoliko nedelja bacio peškir u borbi za titulu. Ima samo jednu pobedu iz prethodnih pet kola, osvojio je tek pet bodova i sada je skliznuo na peto mesto. Ima isti broj bodova kao Drims. Bečam Junajted je trijumfom u prošlom kolu nad Čelsijem uspeo da prekine niz od šest mečeva bez pobede i da se približi sredini tabele. Ipak, nije matematički još uvek obezbedio opstanak, tako da mora da traži bodove u Akri. Na poslednja četiri susreta je savladao Grejt Olimpiks, a sada će pokušati da upiše i petu uzastopnu recku.

KONSTANTIN – BELUIZDAD, 18.00

(Fudbal, Alžir 1)

Uhvatio je Beluizdad dobru formu uoči poslednje trećine sezone. Pobedio je na poslednja tri prvenstvena meča, iz poslednjih pet kola je osvojio 13 bodova i još uvek iz prikrajka preti lideru šampionata, ES Setifu. Ima 10 poena manje od njega, ali je i odigrao dve utakmice manje. Beluizdad ima najmanje poraza u ligi, samo dva, a to će probati da zadrži i danas, na gostovanju Konstantinu. Neće biti lako, pogotovo jer je Konstantin izgubio samo jednom u poslednjih 13 kola. Uz to je remizirao još pet puta, sve ostale mečeve je pobedio. U prvom susretu ove sezone Beluizdad i Konstantin su odigrali 1:1.

MC ALŽIR – PARADU, 18.45

(Fudbal, Alžir 1)

Paradu je u veoma lošoj formi. Izgubio je poslednja tri meča, poslednju pobedu ostvario je pre višeod mesec dana, kada je gostovao Konstantinu. Doduše ni MC Alžir ne uspeva da beleži dobre rezultate. U poslednji šest kola je trijumfovao samo jednom. Vidi se da se ekipa nije oporavila od eliminacije iz četvrtfinala Lige šampiona od Vidad Kazablanke. Moraće što pre da se trgnu i MC Alžir i Paradu, ako žele da se uključe u borbu za plasman na međunarodnu scenu. Ima još dovoljno vremena da okrenu stvari u svoju korist. U prvom susretu ova dva tima ove sezone bilo je 1:1.