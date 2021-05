Mbeja Siti – Ruvu Šuting, 13.00

(Fudbal, Tanzanija)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Mbeja Siti je tanzanijski Rad ili Napredak iz Kruševca, kako god vam je draže. Tokom većeg dela sezone se mučio, bio je u zoni ispadanja, ali je zato sada vezao tri uzastopne pobede i spas je blizu. Pre ove serije, Siti je imao samo tri pobede na 25 mečeva. Sada juri 4/4 protiv Ruvu Šutinga, tima koji je na sredini tabele i nema realne šanse da mnogo napreduje. Ruvu Šuting je pobedio Mbeju na tri od poslednja četiri susreta, ali sve je to bilo na domaćem terenu. U Mbaji nije pobedio nijednom od 2013. godine.

Asante Kotoko – Ebusua, 17.00

(Fudbal, Gana)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Najtrofejniji fudbalski klub u Gani, Asante Kotoko, nastavlja pohod ka svojoj 25. tituli, prvoj od 2014. godine. Bodljikavi prasići su trenutno prvi na tabeli, sa bodom više od Grejt Olimpiksa, Medime i Harts of Ouka. Ima još mnogo da se igra, sve je otvoreno, ali ekipa koja pretenduje na tron ne bi smela da gubi od timova sa začelja tabele. Pogotovo ne na svom terenu. Ebusua je tek 14. na tabeli, a Asante Kotoko je pobedio svog narednog rivala na poslednja četiri meča. Poslednji gol Ebusua je dala timu iz Kumasija još 2016. godine.

Rasing Abidžan – Armi, 17.30

(Fudbal, Obala Slonovače)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Veliki derbi u prvenstvenoj grupi B za prolazak dalje. Armio i Rasing se bore za drugu poziciju, koja vodi u plej-of. Aktuelni šampion, tim iz Abidžana, blizu je eliminacije i samo ga pobeda ostavlja u prilici da prestigne Armi. Ova dva tima su se sastala četiri puta u novijoj istoriji, a zanimljivo je to da je uvek pobeđivao onaj tim koji je bio gost. Tako obe ekipe imaju po dve pobede, a takođe može da vam bude interesantno i to što je na svakom njihovom susretu viđena igra GG&3+.

Polis – Kigali, 15.00

(Fudbal, Ruanda)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Duel ekipa sa identičnim učinkom u dosadašnjem delu sezone. Polis i Kigali su osvojili po 12 bodova iz prvih pet kola, imaju po jedan poraz u sezoni i gol razliku 11:5. To je dovoljno da se odvoje na tabeli u grupi C, odnosno da dođu u situaciju da obe ekipe prođu u četvrtfinale. Kigali je pobedio Polis na poslednja dva susreta, oba puta sa po 2:0, a poslednji duel pripao mu je 4. maja. Polis je savladao svog narednog rivala samo jednom na poslednjih sedam utakmica. Bilo je to u novembru 2019. godine, sa ubedljivih 3:0.

Marines – Sanrajz, 15.00

(Fudbal, Ruanda)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Praktično zicer Marinesu da overi prvu poziciju na tabeli grupe D. Trenutno je ispred drugoplasiranog Sanrajza pet poena i pobedom bi tu razilku dodatno uvećao. Marines je prošlu sezonu završio na slabom 10. mestu, ali sada sudeći po rezultatima ima znatno više ambicije. Bio je 4. maja bolji od Sanrajza sa 1:0, čime je prekinuo seriju od čak pet uzastopnih remija između ta dva tima. Četiri meča u tom nizu su završeni 1:1. Više od dva gola na njihovim susretima nije viđeno od februara 2017, odnosno na poslednjih sedam mečeva.