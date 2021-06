INTER ALAJZ – ASANTE KOTOKO, 17.00

(Fudbal, Gana 1)

Živnuo je Inter Alajz u poslednje vreme, s dva trijumfa u prethodne četiri runde uvećao je šanse za opstanak, ali je i dalje fenjeraš. Nisu mu na ruku išli rezultati rivala sa začelja, svi su se probudili, pa će Inter morati dobro da igra u kontinuitetu kako bi izbegao drugu ligu. Sa druge strane, Asante Kotoko može do titule. Veliku borbu će do samog kraja voditi sa Harts of Oakom, koji ima tri boda više, ali i utakmicu više. Kvalitet je na Asanteovoj strani, ali je na prošla dva ligaška gostovanja uzeo samo bod. Vezao je Asante dva trijumfa nad Interom minimalnim rezultatom, a na deset susreta ova dva tima samo jednom su pala dva gola, a najčešći rezultat je 1:0.

GASOGI JUNAJTED – ETINSELS, 15.00

(Fudbal, Ruanda 1)

U Ruandi će se situacija tek iskristalisati, na početku sezone mnogo toga je u izmaglici, a za sada deluje da bi Gasogi Junajted mogao biti najveći konkurent Kijovuu i Musanzeu za titulu. Gasogi je jedini neporaženi tim u ligi, ali čak ni u slučaju osvajanja nova tri boda neće zasesti na čelo tabele. Odbrana Gasogija je porozna, nije Junajted nijednom sačuvao mrežu u minula tri kola. Etincels je pokazao dva lica. jedno kod kuće i drugo na strani. Upisao je dva poraza van svog uporišta, a jedine bodove osvojio je protiv Sanrajza na svom igralištu. Etinsels i Gasogi sastali su se samo jednom, i to pre dve godine, a Etinsels je slavio sa 2:1.

SANRAJZ – MUHANGA, 15.00

(Fudbal, Ruanda 1)

Ne može Sanrajz da se pohvali dobrim izdanjima i rezultatima. Ove sezone je bez pobede, ima dva boda i u zoni je ispadaja. A šta tek onda reći za Muhangu? Ako se prošire vidici i na prošlu sezonu, Muhanga je u seriji od devet poraza i 10 utakmica na kojima nije trijumfovala. U derbiju začelja obe ekipe vide svoju šansu da udare prvu recku u novoj sezoni i prekinu neslavne nizove. Za tako nešto gostima će morati da prorade napadači. Muhanga je postigla samo jedan gol, tako da je najneefikasniji tim šampionata Ruande. Poslednji međusobni okršaj završen je bez golova,