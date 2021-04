INTER STAR - ATLETIKO OLIMPIK 2:3 (0:0)

(Fudbal, Burundi 1)

Ako ste na ovom meču igrali dvojku, dve stvari su sigurne: dobro ste prošli finansijski, ali vam nije bilo lako da ispratite meč. Jer, posle 45 minuta igre nije bilo golova. Gosti su poveli u 70. minutu, a onda je Inter izjednačio u 74. Ipak, uspeo je Atletiko da postigne dva gola, u 81. i 83. minutu i tu da reši meč.

BELUIZDAD - USM ALŽIR 0:1 (0:0)

(Fudbal, Alžir 1)

USM je ušao u ovaj meč kao autsajder jer je slabije rangiran na tabeli, a igrao je i u gostima protiv Beluizdada. Glavna ideja gostima bila je da ne izgube, i kada je delovalo da će se utakmica završiti 0:0, dakle bez golova, dogodio se 94. minut kda je Benča bio precizan, a Alžir je došao do tri boda

BEREKUM ČELSI - VAFA 2:3 (2:2)

(Fudbal, Gana 1)

Nije moglo bolje da počne po domaćina koji je poveo u 1. minutu preko Amponse. Posle toga Vafa je uspela do dva brza gola, a strelci su bili Torsutsi i Asubonteng u 22. i 23. minutu, da bi Amponsa izjednačio na 2:2 i to je bio rezultat na poluvremenu. Do kraja je Vafa došla do gola preko Basita u 47. minutu i do pobede.

MARICBURG JUNAJTED - SVOLOVS 1:1 (0:0)

(Fudbal, Južna Afrika 1)

U prvom poluvremenu nije bilo golova, a onda je na startu drugog Grejem pogodio za domaćina i sve do 60. minuta delovalo je da bi Maricburg mogao do tri boda. Ipak, u tom momentu je Hlanti na asistenciju Mbokome dao gol i doneo izjednačenje Svolovsu. Morao je favorit na kraju da čupa bod. Ali, nije uspeo do pobede.

AL AHLI - EL GUNA 1:1 (0:0)

(Fudbal, Egipat 1)

Jasno je da je Al Ahli bio favorit na ovoj utakmici, ali posle 45 minuta igre nije bilo golova. Domaćin je čak uspeo da dođe u prednost golom Mohameda u 57. minutu utakmice, da bi El Guna uspela da se spasi i izbegne poraz na samom kraju meča. Strelac za goste bio je Naguib u 86. minutu.

NACIONALNA BANKA EGIPAT - KERAMIKA KLEOPATRA 1:1 (1:0)

(Fudbal, Egipat 1)

Teška utakmica i za jedne i za druge. Nacionalna banka je bolje krenula utamicu i pogodila kada je jako važno, pred sam kraj prvog poluvremena. Ali, nije se Keramika predavala i ta upornost joj se isplatila pred kraj utakmice. Husein je proigrao Rajana, ovaj je bio precizan u 82. minutu i na kraju su najbolje prošli oni koji su tipovali iks.