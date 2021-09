AFRIKA: Bitka za trofej u Keniji, kompletno kolo u Zambiji, derbi Durbana...

TUSKER – GOR MAIA, 12.00

(Fudbal, Kenija 1)

Nova sezona u Keniji počinje mečom Superkupa između šampiona Tuskera i Gor Maije. Meč se igra u Tiki. Prvak ove zemlje, popularni Pivari, imaju ulogu favorita. Tusker je prošlu sezonu u Superligi ove afričke zemlje završio sa pet mečeva bez poraza, dok je Gor Maija samo jednom slavila i to u poslednjem kolu kada je pobedila Houmbojz sa 1:0.

ZESKO JUNAJTED – HAMBIŠI, 13.00

(Fudbal, Zambija 1)

Zesko Junajted je dominantno osvojio titulu u šampionatu Zambije sa čak 16 bodova više od najbližeg pratioca Zanaka. Novi šampionat počinje najbolji tim ove zemlje počinje mečom protiv Hambišija. Gosti su u prva dva kola odigrali bez pobednika. Tradicija je uz Zesko koji je vezao pet pobeda protiv današnjeg rivala, i to bez primljenog pogotka.

GRIN BAFALOS – ZANAKO, 15.00

(Fudbal, Zambija 1)

Domaćin je počeo novu sezonu u Zambiji sa četiri boda u prva dva meča. Zanaku, viceašampionu ove azijske zemlje, ovo je prvi meč u prvenstvu. Protekle sezone u šampionatu, kada je domaćin bio Grin Bafalos, bilo je 1:1, dok je Zanako dobio na svom terenu sa 3:0. Pet poslednjih utakmica ovih timova došao je tip 2-3.

GRIN IGLS – LUSAKA, 15.00

(Fudbal, Zambija 1)

Zeleni Orlovi imaju polovičan učinak na startu šampionata Zambije, pobedu i poraz. Lusaka Dajnamos ima dva remija na startu elitne lige ove afričke zemlje. Lusaka je proteklo prvenstvo završila sa šest utakmica bez pobede. Domaćini imaju više uspeha u duelima ovih timova. Na četiri poslednja meča gostujuće ekipe nisu osvojile ni bod. Grin Igls je pobedio Lusaku sa 2:0 početkom maja ove godine. Na osam od devet prethodnih utakmica Grin Igls i Lusake bilo je 2-3 pogotka.

PRAJSON LEOPARDS – PAUER DAJNAMOS, 15.00

(Fudbal, Zambija 1)

Oba tima su loše počela šampionat Zambije. Leopards ima bod u prva dva kola, a Pauer Dajnamos je oba puta poražen, sa samo jednim postignutim golom. Na oba meča ovih rivala protekle sezone dolazio je tip 0-1. Pauer Dajnamos je dobio na svom terenu sa 1:0, dok je u prvom odmeravanju snaga bilo bez golova.

GOLDEN EROUZ – AMAZULU, 15.00

(Fudbal, Južna Afrika 1)

Amazulu je prošle sezone bio odličan, završio je šampionat Južne Afrike na drugom mestu iza neprikosnovenog Mamelodija. Tim iz Durbana s klupe vodi legeneda ove zemlje, nekadašnji napadač Porta, Beni Mekarti. Međutim, u novom šampionatu samo dva boda u prva tri kola, i to bez postignutog gola. Prilika za izlazak iz krize je gradski derbi protiv Golden Erouza koji ima četiri boda u prva tri kola. U poslednjem odmeravanju snaga ovih timova Amazulu je slavio sa 1:0.

MULADIJA – FAR RABAT, 22.30

(Fudbal, Maroko 1)

Muladija je počela sezonu u Maroku remijem bez golova protiv Kuribga, dok je FAR Rabat razočarao na startu šampionata porazom na svom terenu od Salmija (0:3). Poslednje dve utakmice ovih rivala FAR Rabat je dobio, sa 1:0 i 2:1. Na šest od poslednjih sedam utakmica Muladije i FAR Rabat dolazio je tip 0-2 gola.