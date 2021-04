VELAJTA DIHA – SENT DŽORDŽ, 15.00

(Fudbal, Etiopija 1)

Sent Džordž je na petom mestu elitne lige Etiopije. Nema poraz već pet kola (četiri remija i pobedu), dok je Velajta Diha samo jednom slavila u prethodnih pet kola. Sent Džordž je doživeo samo jedan neuspeh na gostovanjima ove sezone, dok Velajta ima dva vezana poraza na svom terenu. U prvom delu sezone Sent Džordž je pobedio sa 1:0. Na tri od prethodna četiri meča ova dva tima bilo je 0-2.

MBEJA SITI – JKT TANZANIJA, 15.00

(Fudbal, Tanzanija 1)

Oba tima su u donjem delu tabele šampiona Tanzanije. JKT je u lošoj seriji, četiri poraza u prethodnih pet utakmica. Mbeja je na pretposlednjem mestu, ali se budi. Vezala je dve pobede i sada ima šanse da izbori opstanak u najboljem društvu ove afričke zemlje. Mbeja Siti je slavila u prvom meču ovih timova u gostima sa 1:0.

ZESKO JUNAJTED – RED EROUS, 15.00

(Fudbal, Zambija 1)

Zesko Junajted je lider šampionata Zambije sa pet bodova više od Forest Rendžersa. Red Erous je na sredini tabele, ali još brine oko opstanka. Lider na svom terenu ima osam pobeda, remi i dva poraza. Red Erous ima čak sedam poraza na 12 mečva na gostovanjima. U prvom delu šampionata nije bilo golova u duelu ova dva tima.

MAMELODI – GOLDEN EROUS, 17.00

(Fudbal, Južna Afrika 1)

Lider šampionata Južne Afrike Mamelodi konačno je poražen u 22. kolu. Protekle nedelje Kajzer je pobedio u Pretoriji sa 2:1. Lide i dalje ima lepu prednost u odnosu na Amazulu – tri boda i dva utakmice manje. Mamelodi čeka još jedan derbi na svom terenu sa trećeplasiranim Golden Erousom koji je osam mečeva bez poraza. Prethodne četiri utakmcie u Pretoriji Mamelodi je dobio današnjeg rivala koji nije uspeo da postigne ni gol za 360 minuta. U prvom delu šampionata u duelu ova dva tima nije bilo pobednika – 1:1.

KEJPTAUN SITI – AMAZULU, 17.00

(Fudbal, Južna Afrika 1)

Oba tima su u odličnoj formi. Aamazulu je priv pratilac lider Mamelodija. Ekipu koju s klupe vodi nekadašnji legendarni napadač Južne Afrike Beni Mekarti nije poražena već sedam utakmica. Kejptaun Siti je bez neuspeha pet utakmica, a tri poslednje je osvojio maksimalan broj bodova. U prvom delu sezone u Durbanu u meču ovih timova bilo je 1:1.

JIMA ABA JIFAR – ETIOPIJA BUNA, 18.00

(Fudbal, Etiopija 1)

Fasil Ketema dominira u Etiopiji, ima čak 16 bodova više od drugoplasirane Etiopije Bune koja je u padu forme. Doživela je čak tri poraza u prethodnih pet kola. Prilika za popravni je gostovanje ekipi Jima Aba Jifar koja je na pretpsolednjem mestu sa samo 12 bodova, odnosno dva trijumfa u 19 kola. U prvom delu sezone krajem januara Buna je na svom terenu pobedila današnjeg rivala sa 3:1.

PIRAMIDS (Egi) – NAMUNGO (Tan), 21.00

(Fudbal, Kup konfederacija Afrike)

Egipatski Piramids obezbedio je plasman u četvrtfinale Kupa konfederacija, drugorangiranog takmičenja na tlu Afrike. Namungo je najgori tim ove sezone sa pet poraza, i to bez postignutog pogotka. Radža Kazablanka je lider Grupe D, a domaćin ima šansu da takmičenje u grupnoj fazi završi pobedom protiv autsajdera iz Tanzanije.