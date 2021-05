SVALOUS – STELENBOŠ 0:0

(Fudbal, Južna Afrika 1)

Neverovatnu seriju remija Svalous je nastavio šestim uzastopnim susretom bez pobednika. Deveti klub koji je izvukao bod u prethodnih deset susreta ekipe iz Johanezburga je Stelenboš. Propuštena šansa domaćina da konačno osvoji ceo plen protiv tima koji se bori za opstanak ujedno je predstavljala i ispuštenu priliku da Svalous zauzme treće mesto i pretekne dva rivala u trci za internacionalnu scenu.

MTIBVA ŠUGAR – MBEJA SITI 2:0 (1:0)

(Fudbal, Tanzanija 1)

Mitbva je u susretu 30. kola rutinski savladala Mbeju, a vodeći pogodak za domaćina postigao je Sabato u 10, minutu. Rezultat iz uvodnog perioda meča bio je na snazi do 72. minuta i pogotka Makange kojim su razrešene sve dileme oko pitanja pobednika. Mtibva je pobedom pretekla direktnog rivala i napravila značajan iskorak u borbi za opstanak.

ČIPA JUNAJTED – BLUM SELTIK 1:2 (1:0)

(Fudbal, Južna Afrika 1)

Gol prednosti nije bio dovoljan da Čipa junajted izbegne novi poraz. Buđenje gostiju u drugom poluvremenu donelo je preokret kojim se Bloem udaljio odopasne zone, dok je Čipa ostala "ispod crte".

EL DŽADIDA – MOGREB 2:2 (1:0)

(Fudbal, Maroko 1)

Mogreb je na gostovanju El Džadidi upisao remi, peti u nizu, a do boda je stigao tek u osmom minutu nadoknade. Domaćin je dva puta stizao do vođstva, ali prednost nije uspeo da održi do poslednjeg sudijskog zvižduka i dopiše tri dragocena boda u borbi za opstanak.

VIDAD KAZABLANKA – OLIMPIK SAFI, 22.30

(Fudbal, Maroko 1)

