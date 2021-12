AFRIKA: Čudan gradski derbi u Ugandi, policajci dočekuju klub paravojnih oficira FK Gadafi

ONDURAPAKA – VAKISO DŽAJANTS, 13.00

(Fudbal, Uganda 1)

Fudbaleri Vakiso Džajantsa su ušli u odličnu formu. Pobedili su na četiri od poslednjih pet utakmica, pa su sada četvrti na tabeli, sa dva boda zaostatka u odnosu na drugu poziciju, koja vodi u Kup konfederacija. Kampala Siti se samo odvojila, ima +8 u odnosu na Džinove. Onduparaka ima samo jednu pobedu u poslednjih pet mečeva, sakupila je zbirno devet poena iz osam kola, pa je 10. na tabeli. Vakiso je dva puta gostovao Onduparaki u novijoj istoriji i nijednom nije pobedio. U decembru prošle godine je bilo 1:1.

POLIS DŽINDŽA – GADAFI, 13.00

(Fudbal, Uganda 1)

Mali derbi Džindže, okršaj policije i kluba koji su osnovali oficiri pokreta otpora Ugande, Paravojne narodne odbrane. Oficiri su klub osnovali 2016. godine i nazvali ga po Muameru El Gadafiju, čuvenom libijskom vođi koji je ubijen 2011. FK Gadafi je krenuo od četvrtog ranga, a sada je prvi put u eliti. Polis će mu biti jedan od konkurenata za opstanak, a trenutno je ispred njega. Policajci su poslednji, sa samo dva osvojena boda iz osam mečeva. Gadafi je iznad crte, ima devet poena.

GALAKSI – ČIPA JUNAJTED, 16.30

(Fudbal, Južna Afrika 1)

Borba za opstanak u Južnoj Africi. Galaksi je jedan od tri kluba koji dele poslednje mesto, sa po devet bodova. Druga dva su Svalous i Baroka. Čipa Junajted je tek u malo boljem položaju, pošto ima jedan poen više od njih. Takođe, odigrao je jedan meč manje od Galaksija, 12. ukupno. Obe ekipe su izgubile poslednji meč, gosti od Golden Arousa, Galaksi od Marumo Galijantsa, takođe rivala sa dna. Poslednji put su se Čipa i Galaksi sastali u februaru, kada je bilo 1:1. Odigrali su pre toga još dva meča, a oba su pripala današnjim gostima.

KEJP TAUN SITI – MARICBURG, 18.30

(Fudbal, Južna Afrika 1)

Ako je meč Galaksija i Čipe derbi začelja, onda je ovo derbi sredine tabele. U ovom momentu su Kejp Taun i Maricburg na deobi 10. pozicije, sa po 14 bodova. Razlika je u tome što prestonički tim ima tri odigrane utakmice manje, tako da je matematički moguće da se sa tih devet bodova direktno probije do drugog mesta. Obe ekipe su remizirale u poslednja dva kola, a bez pobednika je završen i njihov poslednji susret, u maju ove godine. Tada su odigrali 0:0, što je rezultat koji je Maricburg zabeležio tri puta ove sezone.

ALŽIR – EGIPAT, 20.00

(Fudbal, Arapski kup)

Očekivano, i Alžir i Egipat su već obezbedili plasman u četvrtfinale Arapskog kupa koji se igra u Kataru. U konkurenciji Libana i Sudana afričke reprezentacije su lako došle do bodova, a zanimljivo je i to da imaju istu gol-razliku – 6:0. To znači da će u slučaju nerešenog ishoda netipična metoda morati da odluči pobednika grupe, odnosno to ko će imati uslovno lakšeg rivala u narednoj fazi, fer-plej. Brojaće se žuti i crveni kartoni, po sistemu da žuti donosi jedan negativan poen, direktno isključenje četiri, dva žuta tri, a žuti pa crveni pet bodova. Ukoliko i tu budu izjednačeni, žreb će morati da odluči pobednika grupe.