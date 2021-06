GVAMBINA – DODOMA, 2:0 (2:0)

(Fudbal, Tanzanija 1)

Gvambina je u duelu sa Dodomom stigla do dragocenih bodova u borbi za opstanak, a pitanje pobednika rešeno je u prvom poluvremenu. Vodeći gol za domaćina postigao je Nonga u 8. minutu, a neposredno pred odlazak na odmor Lunkombi je udvostručio prednost. Fenomenalno prvo poluvreme bilo je dovoljno da Gvambina stigne do pobede posle dva meseca i prekine niz od osam utakmica bez slavlja.

ASANTE KOTOKO – KARELA JUNAJTED, 2:1 (1:0)

(Fudbal, Gana 1)

Ne skreće Asante Kotoko sa šampionskog kursa. Tim iz Ašantea upisao je tesnu pobedu, treću uzastopnu i uz meč više stigao do tri boda prednosti u odnosu na Harts of Ouk. Tesnu, jer Karela je inicijalno vođstvo domaćina iz 21. minuta neutralisala na isteku sat vremena igre, ali je ubrzo Asante ponovo poveo i stigao do vrednih bodova.

DRIMS – ILEVEN VONDERS, 2:1 (0:1)

(Fudbal, Gana 1)

Eleven Vonders će u poslednja četiri kola morati da strepi za opstanak. A mogao je da umanji brige, samo da je prednost iz prvog poluvremena uspela da sačuva. Međutim, Drims je po isteku sat vremena igre izjednačio, a desetak minuta kasnije režirao potpuni preokret.

GREJT OLIMPIKS – BECEM JUNAJTED, 1:0 (0:0)

(Fudbal, Gana 1)

Uspeo je Grejt Olimpiks da prekine niz od tri meča bez pobede, savladavši Bečem junajted. Strelac jedinog gola bio je Kuaje u 58. minutu. Bio je ovo šesti poraz Bečema u poslednjih osam utakmica, pa bi u poslednje četiri runde mogao da dovede u pitanje prvoligaški status ako ovako nastavi.

KONSTANTIN – BELUIZDAD, 0:0

(Fudbal, Alžir 1)

Remijem bez golova i jedan i drugi tim su nastavili seriju mečeva bez poraza. Beluzidadova traje već šest mečeva, dok je Konstantinova kraća za meč.

MC ALŽIR – PARADU, 4:0 (0:0)

(Fudbal, Alžir 1)

Iskoristio je Alžir lošu formu Paradua i naneo mu četvrti uzastopni poraz u prvenstvu. Doduše, držao se gost čitavo prvo poluvreme, ali kada je u prvom minutu nastavka odbrana popustila, više joj nije bilo spasa. Alžir je u periodu od dvadesetak minuta postigao četiri gola i upisao jednu od ubedljivijih pobeda u sezoni.