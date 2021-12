AFRIKA: Jedanaest čuda sanja pobedu, Beluizdad na pobedničkom koloseku

KAMPALA SITI – POLIS DŽINDŽA, 13.00

(Fudbal, Uganda 1)

Ostao je Kampala Siti jedini klub u novoj sezoni Ugande koji nije doživeo poraz ni posle devet kola. Biće veliko iznenađenje ukoliko se to promeni posle današnjeg meča. Lideru šampionata Ugande dolazi najslabiji klub u ligi, Polis, koji je do sada sakupio samo tri poena. Sva tri u poslednja tri kola, remijima. Kampala Siti već ima 23 boda, šest više od drugoplasiranog Vajpersa. Prošle sezone oba susreta Kampale i Polisa su završeni nerešenim rezultatima, 1:1 i 0:0.

MUSANZE – POLIS, 14.00

(Fudbal, Ruanda 1)

Još jedan policijski tim igra danas, ovaj u Ruandi. I mnogo bolje stoji na tabeli od svog imenjaka iz Ugande. Trenutno je šesti na tabeli sa 10 bodova iz sedam kola, a rival danas mu je petoplasirani Musanze, koji ima bod više. Policajci su od poslednjih pet mečeva remizirali na čak četiri, od čega dva puta rezultatom 0:0. Poslednji put su se sastali sa Musanzeom u maju ove godine, kada je bilo 2:1 za Polis.

ARBA – BELUIZDAD, 15.00

(Fudbal, Alžir 1)

Vratio se šampion Alžira na dobar put. Posle lošeg otvaranja sezone, Beluizdad je u poslednja četiri kola osvojio 10 od mogućih 12 bodova, tako da se vratio pri vrh tabele. Lider Medea mu sada beži samo dva poena. Uz to, Beluizdad je uspeo i da se plasira u Ligu šampiona preko ASEK Mimozasa, doduše posle dosta mučenja, zahvaljujući golu u gostima. Danas mu je rival novi prvoligaš Arba, sa kojim se nije sastajao od januara 2016. godine. Od povratka u elitu nema nijednu pobedu, a u poslednja četiri kola je sve odigrala nerešeno.

DIFENS FORS – HADIJA HOSANA, 16.00

(Fudbal, Etiopija 1)

Difens Fors je možda i najčvršća i najneatraktivnija ekipa u Etiopiji. Posle šest kola ima 10 osvojenih bodova, uz gol-razliku 4:4. Izuzev poraza od Adis Abebe (3:0), nijedan meč nije prošao sa više od dva gola. Danas mu je rival trenutno najneefikasniji tim u ligi. Hadija Hosana je postigla samo dva pogotka i zbirno sakupila tri boda, sve kroz remije. Pošto je Difens Fors novi prvoligaš, prošle sezone se nije sastajao sa Hadija Hosanom.

ILEVEN VONDERS – DRIMS, 16.00

(Fudbal, Gana 1)

Jedanaest čuda sanja pobedu. Ostvario je domaćin samo jedan trijumf u dosadašnjih šest kola. Drimsi ih već imaju tri i bore se za sam vrh. Ileven Vonders nije izgubio poslednja dva meča kod kuće, računajući i prošlu sezonu na šest utakmica na svom terenu je ostvario četiri pobede i po jedan remi i neuspeh. Drims je međutim na tom stadionu slavio na prethodna dva gostovanja, poslednji put u februaru ove godine sa 2:0. Kasnije, u junu, zabeležio je pobedu nad Ileven Vondersima i na svom terenu (2:1), ukupno petu uzastopnu.

SAURA – ORAN, 17.00

(Fudbal, Alžir 1)

Saura je trenutno 10. na tabeli, ali to nije realno stanje kvaliteta. Ima dve odigrane utakmice manje od većine timova i ako bi trijumfovala na obe, probila bi se do liderske pozicije, pošto ima sedam bodova. Oran je pobedio samo na premijeri, na narednih pet mečeva je tek dva puta remizirao i nije favorit danas. Saura se inače prošlog vikenda plasirala u grupnu fazu Kupa konfederacija, pobedom nad Harts of Oukom sa 4:0. Na poslednjih pet mečeva Saure i Orana došla je igra GG, čak četiri puta u tom periodu je rezultat bio 1:1.