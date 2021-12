AFRIKA: Kada se igra Karijaku derbi, sve ostale utakmice su manje važne

NZOJA – KARIOBANGI ŠARKS, 11.00

(Fudbal, Kenija 1)

U odličnom je položaju Kariobangi Šarks posle osam kola šampionata Kenije. Trenutno je treći na tabeli sa bodom manje od lidera Gor Maije. Seriju od tri pobede prekinuo mu je u prošlom kolu Polis, trijumfom sa 3:1. Nzoja još traži svoj prvi trijumf u sezoni, za sada ima samo tri poena i u zoni je ispadanja. Samo je Vihiga, sa jednim remijem, lošija. Poslednji put Ajkule su se sastale sa Nzojom u avgustu ove godine. Trijumfovale su sa 3:1.

ADAMA SITI – SENT DŽORDŽ, 13.00

(Fudbal, Etiopija 1)

Sent Džordž je prošle sezone završio treći i tako je ostao bez izlaska na međunarodnu scenu. Ne može da bude zadovoljan ni otvaranjem nove, iako je jedini tim u ligi koji još nije doživeo poraz. Čak četiri puta je remizirao, pa je tek peti na tabeli. Fasil mu već beži četiri poena. Adama Siti ima sedam bodova iz šest kola, u poslednja tri meča je remizirala. Na oba susreta prošle sezone Sent Džordž je savladao Adamu, sa 4:2 kod kuće i 2:0 u gostima.

SIMBA – JANG AFRIKANS, 15.00

(Fudbal, Tanzanija 1)

Veliki, najveći okršaj tanzanijskog fudbala. Derbi Dar es Salama, popularni Karijaku derbi, jedan je od najznačajnijih u čitavoj Africi. Ono što su Crvena zvezda i Partizan u Srbiji, to su Lavovi i Mladi Afrikanci u zemlji sa istoka Crnog kontinenta. Prošle sezone je Simba bila ubedljivo prva i lako je osvojila titulu, a u Ligi šampiona je dogurala do četvrtfinala. Ovog leta je doživela šokantnu eliminaciju u kvalifikacijama za elitu, kada je za pola sata ispustila prednost od 3:0, pa će morati da se zadovolji igranjem u Ligi konferencije. Uticalo je to i na samopouzdanje, samim tim i na dva kiksa (remija) u prvenstvu, pa uoči derbija Jang Afrikansi imaju dva boda više od njih. Simba se ipak podigla poslednjih nedelja, vezala je tri prvenstvena trijumfa. Svog rivala nije pobedila na poslednja četiri derbija, od februara 2019. godine. Poslednji njihov okršaj, u julu, pripao je Jang Afrikansima sa 1:0. Na samo jednom od prethodnih osam derbija viđeno je više od dva gola, u januaru 2020. je bilo 2:2.

ES SETIF – TLEMSEN, 17.00

(Fudbal, Alžir 1)

Posle tri uzastopna remija, ES Setif je konačno trijumfovao u prošlom kolu. Savladao je slabašnu Magru sa 2:0. Još uvek nema poraz u prvenstvu, kroz iglene uši se probio do grupne faze Lige šampiona, ali igrom nikoga nije oduševio. Možda ih dugo čekana pobeda razmrda, pogotovo pošto i danas igraju sa slabim timom. Tlamsen je izgubio pet utakmica u seriji, trijumfovao je samo u prvom kolu i jasno je da mu predstoji borba za opstanak. Na poslednja dva susreta, Tlemsen je savladao ES Setif, po jednom u prvenstvu i Kupu Alžira, sa po 2:1 i 1:0.

SUPERSPORT – MAMELODI SANDAUNS, 19.15

(Fudbal, Južna Afrika 1)

Fudbaleri Mamelodi Sandaunsa su aktuelni šampioni Južne Afrike, lideri i, neće biti pretenciozno ako već sada kada se igra poslednji meč prve polovine takmičenja napišemo, budući prvaci. Ubedljivo vode, imaju devet bodova više od drugoplasiranog Sekukunea i jedini su tim koji nema još poraz u ligi. Danas ih čeka jedna od težih utakmica, gostuju trećeplasiranom Supersportu. Ove godine su se oni sastali već tri puta, jednom su Sandaunsi trijumfovali (3:1), a dva puta su remizirali, sa po 2:2 i 0:0.